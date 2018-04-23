قطب: الشمول المالى يساعد الفقراء فى إدارة مخاطرهم

الشاذلى جمعةيستهدف الشمول المالى تصميم منتجات تلبى الاجتياجات التأمينية للعملاء بهدف تقليل الفقر ومساعدة من خرجوا من الفقر على إدارة المخاطر وعدم الوقوع في الفقر مرة أخرى.قال عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى"، إن العقد الماضى شهد زيادة استخدام تكنولوجيا المعلوم

الشاذلى جمعة

يستهدف الشمول المالى تصميم منتجات تلبى الاجتياجات التأمينية للعملاء بهدف تقليل الفقر ومساعدة من خرجوا من الفقر على إدارة المخاطر وعدم الوقوع في الفقر مرة أخرى.

قال عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصرى السعودى”، إن العقد الماضى شهد زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التأمين وتوفير قاعدة بيانات تساعد المكتتبين فى تصميم الوثائق .

وأضاف قطب خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفروآسيوى الثانى لتأمينات الحياة، أن ابرز التحديات التى تواجه الشمولى المالى هو قنوات التوزيع وتطوير المنتجات التأمينية.