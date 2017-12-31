قطان يقدم كشف حساب عن تحقيقات الفساد بالسعودية

حسين رجبأعلن سفير السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم الأحد، كشف حساب عن تحقيقات الفساد بالسعودية. جاء ذلك في بيان للسفارة استند لأرقام سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَك

حسين رجب

أعلن سفير السعودية لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، اليوم الأحد، كشف حساب عن تحقيقات الفساد بالسعودية.

جاء ذلك في بيان للسفارة استند لأرقام سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكي في 4 نوفمبر 2017، والتي أعلنت في 5 ديسمبر الجاري.

322 موقوفا و376 حسابا بنكيا متحفظ عليه

وتطرق قطان إلى 5 نقاط رئيسية في التحقيقات الجارية هي:

1. بلغ عقدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة (320) شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 20 / 2 / 1439هـ الموافق 9 نوفمبر 2017م، بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

2. قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه (159) شخصاً.

3. معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

4. قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.

5. بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه (376) شخصاً، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

** لا وقف للأنشطة أو الأصول



وأشار السفير “قطان” إلى أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

** التفاوض أو النيابة



أوضح السفير، أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما التفاوض والتسوية أو الإحالة للنيابة

المرحلة الأولى: مرحلة التفاوض والتسوية



وأوضح أن هذه المرحلة تسير وفق نظام قضى به الأمر الملكي، وهو أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه، فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده

وأضاف قطان “من المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع”.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها، وفق بيان قطان.

وتمر هذه المرحلة وفق قطان ما يلي:

1. مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

2. في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

المرحلة الثانية: مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة:



وفيها تدرس النيابة العامة وفق بيان قطان قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بما يأتي:

1. مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.

2. البت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.

3. تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

** الحقوق مكفولة



وفي ختام البيان أكد قطان، في بيان نقلا عن النائب العام السعودي على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتي منها – على سبيل المثال لا الحصر – الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.



