قطان: المملكة سترد على الصاروخ الإيرانى فى الوقت المناسب

هاجر عمران و سمر السيد قال أحمد بن عبد العزيز قطان السفير السعودى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن ما تعرضت له المملكة يوم السبت الماضى من إطلاق صاروخ "باليستي" من داخل الأراضي اليمنية موجهاً للعاصمة "الرياض"، ما هو إلا اعتداء سافر وعمل عدواني من قِبَل الميليشيات التابعة لإيران في اليمن.



هاجر عمران و سمر السيد

قال أحمد بن عبد العزيز قطان السفير السعودى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إن ما تعرضت له المملكة يوم السبت الماضى من إطلاق صاروخ “باليستي” من داخل الأراضي اليمنية موجهاً للعاصمة “الرياض”، ما هو إلا اعتداء سافر وعمل عدواني من قِبَل الميليشيات التابعة لإيران في اليمن.

وأشار خلال بيان منذ قليل ، إلى أن اعتراض القوات السعودية للصاروخ أدى إلى تناثر الشظايا في مناطق آهلة بالسكان غير أنه لم يكن هناك أي خسائر بشرية أو مادية.

وشدد السفير على أن المملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العمل العدواني الآثم من إيران، ولكنها تحتفظ بحق الرد بالأسلوب وفي التوقيت المناسب وفقاً لما يكفله القانون الدولي ويتماشى معه.

وأوضح السفير، أن الصاروخ الذي أُطلق مشابه للصاروخ الذي تم إطلاقه على مدينة “ينبع” بتاريخ 22 يوليو الماضى والذي كان صناعة إيرانية 100%، وأنه بالمعاينة والفحص بمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصين، ثبت أنه قد تم إرسال أجزائه إلى ميليشيات الحوثي في اليمن والتي قامت بتجميعه.

وأكد قدرة الصاروخ على عبور مسافة طويلة (900كم)، كتلك التي بين الأراض اليمنية والرياض، تدل على أنه متطور وبه إمكانيات تقنية تفوق إمكانيات الميليشيات التابعة لإيران في اليمن، مما يثبت مشاركة خبراء من الجانب الإيراني وحزب الله في تجميعه وإطلاقه من الأراضي اليمنية.

وأكد تدخل إيران في اليمن بدعمها لميليشيات الحوثي، واستهدافها للمملكة العربية السعودية، و هو ما يُعَدُ خرقاً واضحاً وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات.

وقال “قطان”، أن إطلاق هذه الصواريخ المتطورة وبعيدة المدى بطريقة عبثية وعشوائية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لأمن المملكة وللأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويضاً وإعاقة لكافة الجهود الدولية والإقليمية لإعادة السلام والأمن لليمن.

وأكد أن المملكة قررت اتخاذ إجراءات مشددة لضمان عدم تهريب الصواريخ الباليستية لليمن، من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، وتتضمن قرار قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن” بالإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات أمنية محدثة.

وأشار السفير “قطان”، إلى البيان الذي أصدرته “قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن”، حيث أكدت أنها تعتبر إطلاق هذا الصاروخ على “الرياض”، عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد المملكة العربية السعودية، وتؤكد على حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وجميع المواثيق والشرائع الدولية.

ولفت السفير، إلى أن قيادة قوات التحالف تهيب بكافة الجهات المعنية بالتقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المُحددة والتي سيتم إعلانها لاحقاً، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات

