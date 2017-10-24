قطاع متناهية الصغر: 70% مساهمة المرأة في محفظة التمويل

هبة محمد قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع العمليات متناهية الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن عدد السيدات الحاصلات على تمويل متناهي الصغر يبلغ 70%، في حين تصل نسبة تمويلاتهم إلى 42% من إجمالي المحفظة البالغة 5.5 مليار جنيه…

هبة محمد

قالت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع العمليات متناهية الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن عدد السيدات الحاصلات على تمويل متناهي الصغر يبلغ 70%، في حين تصل نسبة تمويلاتهم إلى 42% من إجمالي المحفظة البالغة 5.5 مليار جنيه بعدد عملاء قائمين بلغ 2 مليون عميل.

جاءت تلك التصريحات خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي لليوم الثاني، موضحة أن الجهاز يتعاون حالياً مع 430 جمعية حاصلة على رخصة مزاولة النشاطن من إجمالي 830 جمعية عاملة بالسوق، بجانب 3 شركات هى ريفي وتساهيل وتنمية.

أشارت إلى أن الجمعيات الأهلية هى الأكثر قدرة على الوصول إلى شرائح مختلفة، ويتضح ذلك في انتشارها بجانب متوسط القرض الممنوح البالغ 3 آلاف جنيه، فيما يتراوح متوسط القرض بالبنوك بين 11 و12 ألف جنيه.