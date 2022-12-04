قطاع تكنولوجيا المعلومات الصينى يسجّل نموا مطردا في الإنتاج

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الصين سجّل نموا مطردا في الإنتاج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن القيمة المضافة المجمعة للشركات الكبرى التي تحقق كل منها إيرادات أعمال سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) في هذا القطاع، ارتفعت بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، أعلى بنسبة 5.5 نقاط مئوية، و0.8 نقطة مئوية من تلك التي سجلتها الصناعة ككل وقطاع التصنيع المتطور، على التوالي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وارتفعت قيمة تسليم الصادرات في هذا القطاع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بانخفاض بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى.

وشهدت الشركات في هذا القطاع انتعاشا تدريجيا في إجمالي إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى، بزيادة بنسبة 8.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 12.45 تريليون يوان.

كما سجلت الاستثمارات في هذا القطاع توسعا سريعا في الفترة من يناير إلى أكتوبر، حيث ارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 20.8% على أساس سنوي، زيادة بواقع 10 نقاط مئوية عن تلك المسجلة في الصناعة ككل.