قطاع بحوث هيرميس: من المتوقع مواصلة هبوط البورصات غدا بسبب صدمة متحور «أوميكرون» (فيديو)

قال محمد أبوباشا رئيس قطاع البحوث بـ"هيرميس" من المتوقع مواصلة هبوط البورصات غدا بسبب صدمة متحور «أوميكرون» . جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON". وأوضح أن متحور أوميكرون شكل…

قال محمد أبوباشا رئيس قطاع البحوث بـ”هيرميس” من المتوقع مواصلة هبوط البورصات غدا بسبب صدمة متحور «أوميكرون» .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن متحور أوميكرون شكل صدمة كبيرة للأسواق العالمية والعربية.



وقال إن الأسواق تخيلت أنها تخطت مرحلة الإغلاقات السابقة لكنها تعرضت لصدمة بعد ظهور متحور أوميكرون قائلاً : “تصورنا أننا تخطينا مسألة الإغلاق ولكن متحور “أوميكرون” صدم الجميع”.



تابع : “الأسواق العربية حققت مستويات قياسية في القادمة وكانت الفرصة سانحة لجذب الأرباح لكن صدمة أوميكرون دفعته للتراجع بقوة”.



وعن توقعاته للفترة المقبلةقال : “أتوقع ان يستمر التراجع غداً بسبب استمرار اتخاذ عدد من الدول مزيد من الاجراءات الاحترازية وبعضها أغلق الحدود مثل إسرائيل والمغرب وهي أخبار ستوتر السوق لفترة”.



وتوقع أن تسهم حالة اللايقين السائدة حتى التأكد حول أبعاد المتحور وـاثيراته على مسيرة السوق “.