قطاع النقل البحري يوضح تفاصيل مبادرة الممر الآمن للحبوب والمواد الغذائية بالبحر الأسود

كشف اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، عن أن المنظمة البحرية الدولية أصدرت منشورا دوريا بخصوص مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة بما في ذلك الأمونيا عبر الموانئ الأوكرانية والمعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود والتي تم التوقيع عليها من قبل تركيا وروسيا وأوكرانيا خلال يوليو الماضي.

وأضاف : “رئيس قطاع النقل البحري عبر خطابه لغرف الملاحة، أن المبادرة تنص على إنشاء مركز تنسيق مشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، مع تمثيل جميع الأطراف للإشراف العام وتنسيق المبادرة، حيث من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بدور الأمانة العامة للمركز وقد تم إنشاؤه فعليا نهاية يوليو الماضي.

وأكد قطاع النقل البحري، أنه بعد عدة عمليات عبور آمنة للسفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية لإثبات مفهوم المبادرة، فقد وافق مركز التنسيق في أغسطس الماضي على إجراءات السفن التجارية المشاركة في المبادرة كما هو موضح في التعليمات التي أصدرتها المنظمة البحرية العالمية كشرط لدخول الموانئ الأوكرانية أو مغادرتها.

وتنص تلك التعليمات على أن المبادرة تستند إلى الاتفاقية الدولية للسلامة الحياة في البحر ( سولاس ) وتعديلاتها، واللوائح 11 -2 / 11 والفقرة 4.26 من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (مدونة ISPS )، خاصة أن الغرض من المبادرة تسهيل الملاحة الآمنة لضمان تصدير المواد الغذائية والأسمدة من الموانئ الأوكرانية تشيرنومورسك، أوديسا، ويوجيتي.

كما نصت التعليمات على أن تطبق المبادرة على تصدير البضائع فقط ويحظر على السفن استيراد البضائع إلى الموانئ الأوكرانية في اطار هذه المبادرة، كما يجب على جميع السفن المشاركة في المبادرة تشغيل نظام التعرف الأوماتيكي للسفن (AIS ) .

كما ذهبت التعليمات إلى أنه سيتم تنسيق العملية من قبل مركز التنسيق المشترك في أسطنبول حيث يقوم ممثل الأطراف الثلاثة والأمم المتحدة والاشراف على العملية وتنسيقها.

كما ذهبت التعليمات إلى لن يشن الطرفان ” الروسي ، الأوكراني ” أي هجمات ضد السفن ضد السفن التجارية أو السفن المدنية الأخرى مع تقديم تسهيلات من الموانئ المشاركة في المبادرة ان تطلب الأمر، كما أنه عندما تتحرك سفينة عبر الممر الإنساني البحر، فإنها محمية بشكل كامل من قبل منطقة العزل ( 10 أميال بحرية حول السفينة ) مع عدم اقتراب أي سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرات بدون طيار.

كما تضمنت التعليمات الجديدة البيانات الخاصة بنقطة التفتيش التركية وهي منطقة رسو مؤقتة مخصصة للسفن التي تنتظر التفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك، وجميع الإحداثيات في هذا الشأن .

وأكدت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن 33 سفينة شحن غادرت الموانئ الأوكرانية تحمل نحو 719,549 طن من المواد الغذائية، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وقدر مركز التنسيق المشترك في تركيا، الذي يراقب تنفيذ الاتفاقية، الكمية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من الموانئ الـ3 الأوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلى الاتفاق بـ721,449 طن.

وجاء ذلك بالإضافة إلى السفن التي غادرت أوكرانيا بالفعل، قالت وزارة الزراعة إن 18 سفينة أخرى تحمل الآن، أو تنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية، حيث تهدف الحكومة الأوكرانية تصدير ما يصل إلى 4 ملايين طن في أغسطس الجاري، مقارنة بـ3 ملايين طن في يوليو 2022.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعدما غزت روسيا البلاد في 24 فبراير، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.