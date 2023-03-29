قطاع النقل البحري يناقش الفرص الاستثمارية في الموانئ المصرية أبريل المقبل

يعقد قطاع النقل البحري بالإسكندرية، مؤتمرا التميز والإبداع الأول في نشاط النقل البحري، يوم 13 أبريل المقبل، وذلك تحت رعاية وزير النقل المهندس فريق كامل الوزير.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال “، فمن المقرر أن تعقد على هامش المؤتمر ندوة عن فرص الاستثمار بقطاع النقل البحري، لاسيما الموانئ المصرية، والتي يرأسها ويديرها اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

كما أنه من المنتظر أن تنظم ندوة عن سياحة اليخوت والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة من أجل دعم اليخوت والترويج لها في ضؤ توجيهات رئاسة الجمهورية.

وكانت قد أصدر مجلس الوزراء لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراسي والموانئ البحرية، والذي نص في مادته الأولى على أن يُعمل بأحكام هذه اللائحة في جميع المراسي السياحية الدولية، والموانئ العامة السياحية والتجارية التي توجد بها محطات أو أرصفة سياحية.

وشملت اللائحة عدداً من الأحكام، نصت على أن يتولى قطاع النقل البحري مسئولية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وضمان استمرارية تنفيذها وتطويرها مستقبلاً.

ونصت أيضا على أن تُنشأ نافذة رقمية واحدة لليخوت السياحية، تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري ـ إدارتها، والإشراف عليها وتطويرها، واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، مع عدم جواز التعامل مع اليخوت السياحية إلا من خلال هذه النافذة.

وتلتزم الجهات المتعاملة مع اليخوت السياحية بالربط الإلكتروني مع قطاع النقل البحري بصفته الجهة المسئولة عن النافذة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية، لتيسير تقديم الخدمات والموافقات لليخوت السياحية بصورة مُجمعة من خلال القطاع، مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد التأمين السيبراني التي تقررها الجهات المعنية.