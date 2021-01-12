قطاع النقل البحري يطالب غرف الملاحة بتفعيل منظومة البيانات الجمركية المسبقة

اعتبارا من أول ابريل المقبل 2021

طالب قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل رؤساء غرف الملاحة المصرية الأربعة (بورسعيد ودمياط والأسكندرية والبحر الأحمر ) بتوجية الناقلين وربابنة السفن ووكلائهم الملاحيين ومن يمثلونهم بالإلتزام بإدراج رقم القيد الجمركىAciD بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد اعتبارا من أول ابريل المقبل 2021.

وأوضح أن هذا يأتي بعد اتجاه وزارة المالية بإلزام المستوردين بتطبيق نظام المعلومات المسبقه للمشحونات ACId تجريبيبا وتطبيقه اجباريا اعتبارا من 30 يونيو القادم 2021

وأكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري فى منشور التعليمات الذي أرسله للغرف الملاحية أنه فى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن سوف يتم إعادة شحن هذه البضاعه إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانى والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.

ولفت إلى أن ذلك يأتى تطبيقا لحكم الماده 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى إستحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط اجراءات الافراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول إستيراد أنواع محدده من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابه الإلكترونية للمنصه القومية الموحده للتجاره الخارجية (نافذه ) ثم تحميل المستندات الخاصه بالبضاعه قبل شحنها الى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.