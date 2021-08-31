قطاع النقل البحري يطالب التوكيلات الملاحية بضرورة سرعة الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات

خاطب قطاع النقل البحري السوق الملاحي والتوكيلات الملاحية، بخصوص تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات المزمع تنفيذه خلال أول أكتوبر المقبل، وذلك في ضؤ قرار وزير المالية رقم 328 لسنة 2021 .

وأكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري على أن التوكيلات الملاحية التي لم تقوم بتفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بضرورة سرعة الاجراءات اللازمة للإنضمام للمنظومة الجديدة.

وتتمثل تلك الاجراءات في الانتهاء من التسجيل وتفعيل حساب التوكيل الملاحي على البوابة الالكترونية ” نافذة ” ، والحصول على ( E-token ) وتفعيل خدمة التوقيع الالكتروني لموظفي التوكيل المعنيين بنظام ACI على البوابة الالكترنية ” نافذة ” ، والحصول على التدريب اللازم لموظفي التوكيل الملاحي بالتعامل مع البوابة الالكترونية ” نافذة “.

كما طالب قطاع النقل البحري بضرورة الاسراع في تعديل ملف المانفيست ليشمل ارقام التعريق التالية ( رقم تعريف الشحنة، رقم التسجيل المسبق للشحنات، رقم تعريف المصدر الاجنبي، ورقم تعريف المستورد المصري) ضمن بيانات مستند بوليصة الشحن وكذلك ضمن بيانات قوائم الشحن (المانفيست ) ، بالاضافة إلى إدراج تحميل المنافيست الخاص بالتوكيل الملاحي عبر البوابة الالكترزنية ” نافذة” بدءا من 11 أغسطس بجميع الموانئ البحرية.

وأكد اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بضرورة قيام التوكيلات الملاحية، باستيفاء تلك الاجراءات وسرعة موافاة قطاع النقل بأي معوقات حال وجودها خاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات وذلك خلال اسبوع من تاريخه، حتى يتسنى للقطاع مخاطبة مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” لايجاد الحلول اللازمة قبل بدء التنفيذ الفعلي للنظام الجديد أول أكتوبر المقبل.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، مشيرا إلى أن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، مُشددةً على أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” اعتباراً من 1 أكتوبر 2021، دون أي تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام عبر الرابط التالي: “nafeza.gov.eg”.

وفي سياق متصل، تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بهدف منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة للتسجيل على النظام الجديد، بما يسهم في إنجاح النظام على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، كما يتم تقديم عدد من المزايا التحفيزية وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة “ACI”، ويتمثل أبرز تلك المزايا في تقديم خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية “نافذة” لمن يسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس 2021، و30% لمن يسجل في النصف الأول من سبتمبر 2021، و20% لمن يسجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة “ACI”، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات “ACID”.

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