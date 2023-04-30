قطاع النقل البحري يصدر نسخة محدثة عن الموانئ المصرية خلال 2023

أصدر قطاع النقل البحري، تقريرا عن تحديثات البيانات الملاحية للعام الجاري 2023، والتي تمت بناء على المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 2022 بمختلف الموانئ البحرية سواء التجارية أو التخصصية.

مصر بها 55 ميناء تجاري وتخصصي

وذكر التقرير، أن إجمالي الموانئ البحرية المصرية 55 ميناء، توزعت بين 18 ميناء تجاري، و37 ميناء تخصصي.

كما توزعت الموانئ التجارية المصرية الـ 18 ميناء بين 9 موانئ تابعة لوزارة النقل وهم (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورتوفيق (السويس) – الزيتيات (حوض البترول) – نويبع – شرم الشيخ – الغردقة – سفاجا).

فيما بلغت ٦ موانئ تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (شرق وغرب بورسعيد العريش السخنة، الأدبية، الطور)، بينما إجمالي عدد الموانئ التخصصية 37 ميناء (16) بترول 6 تعدين، 7 سياحة ، 6 صيد، 2 ذات طبيعة خاصة).

مصر تمتلك 23 سياحي على البحرين المتوسط والأحمر

وذكر التقرير أن مصر تمتلك 23 مارينا سياحي (9) مراين على ساحل البحر المتوسط ، 14 مارينا على البحر الأحمر، فيما بلغ إجمالي المرافق المينائية التي تم موائمتها مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) 81 مرفق مينائي مقسمين (12) ميناء تجاري، 27 ميناء تخصصي، 20 مرفق مينائي حكومي، 22 مرفق مينائي (مستقل) .

وصول غاطس الممر الملاحي لميناء الدخيلة الى 20 متر

وبلغ أقصى عمق ممر ملاحي خلال العام الماضي 2022 بميناء الدخيلة، بعمق وصل الى 20 متر، بينما بلع عمق الممر الملاحي لميناء شرق بورسعيد نحو 19 متر، فيما بلغ عمق الممر الملاحي لميناء السخنة 17 متر، وهي أعلى أعماق للممرات الملاحية بالموانئ المصرية.

والقطاع يتلقى 230 شكوى خلال عام 2022

وذكر تقرير قطاع النقل البحري، أن القطاع تلقى الشكاوى داخلية خاصة بالنقل البحري على بوابة الحكومة المصرية عن عام 2022 بلغت 230 شكوى (متنوعة) وتم حسمهم بالكامل.

واستقبلت الموانئ المصرية 12700 سفينة خلال العام الماضي بزيادة 10%، بينما بلغت عدد الحاويات 7.6 مليون حاوية بزيادة 7% ، فيما بلغ إجمالي تداول البضائع 176 مليون طن بزيادة 7% أيضا، أما عدد الركاب فبلغ 535 ألف راكب بزيادة 49%.

كما بلغ إجمالي إنتاجية الموانئ التخصصية عن عام 2022 حوالي 10.3 مليون طن، بينما بلغ إجمالي سفن الأسطول التجاري الوطني العاملة حتى نهاية العام الماضي 118 سفينة منها 44 سفينة تعمل في رحلات دولية و74 سفينة تعمل في النقل الساحلي بين الموانئ المصرية.

أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية تصل الى 39 كيلو متر

وذكر التقرير أن وزارة النقل تستهدف بحلول عام 2030 زيادة أطوال الارصفة لتصل الى 90 كيلو متر، بنسبة زيادة 131% مقارنة بالاطول الحالية البالغة حوالي 39 كيلو متر .

كما تستهدف وزارة النقل زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الى 400 مليون طن بزيادة 116% مقارنة بالطاقة الحالية 185 مليون طن، وزيادة طاقة الحاويات لتصل الى 40 مليون حاوية مكافئة بزيادة 233% والتي تصل حاليا الى 12 مليون حاوية، فضلا عن زيادة المناطق الصناعية واللوجستية والتوسع في الظهير الخاص بالموانئ.

وذكر التقرير أن أرصفة الموانئ المصرية بلغت خلال العام الماضي 205 رصيف، بأطوال 38 ألف متر طولي، وبطاقة استيعابية تصل الى 184 مليون طن، وساحات تصل الى 2.8 كيلو متر مربع بطاقة تستوعب 6.7 مليون طن.