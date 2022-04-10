أكد تقرير لقطاع النقل البحري ” المشرف على الموانئ المصرية ” استهداف الجهات المعنية تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بما يمكن من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

قطاع النقل البحري يصدر تقريرا تحت عنوان : ” تعظيم الأسطول التجاري البحري “

وأوضح مسئولو قطاع النقل البحري ” عبر التقرير السنوي له ” ، أن القطاع قام بإصدار تقرير تحت عنوان ” تعظيم الأسطول التجاري البحري ” يتضمن توجه الدولة نحو تعظيم دور الأسطول البحري المصري بهدف تسيير سفن ترفع العلم المصري لخدمة تجار مصر الخارجية لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمات النقل البحري والطاقة الاستيعابية المحدودة للأسطول الوطني الحالي، ويتضمن التقرير خارطة الطريق لتنمية الأسطول التجاري الوطني حتى عام 2030.

مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية

وأوضح التقرير أنه تم إعداد مخطط التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مؤكدا أنه في إطار إعداد مخطط عام متكامل للموانئ البحرية على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء قام قطاع النقل البحري باستكمال دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، وفقا لتكليفات وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك بالتعاون مع هيئات الموانئ، وهيئة السلامة البحرية، وهيئة تخطيط مشروعات النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم الانتهاء من الدراسة خلال نوفمبر الماضي، وفقا للمخطط، حيث تهدف الدارسة الى تحقيق التكامل بين الموانئ مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ميناء المكس وعدة موانئ جديدة منها أبو قير وجرجوب

وأوضح التقرير أنه بالنسبة لاستكمال التغطية الجغرافية لمصر، بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة، فقد تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء ميناء المكس والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية عام 2024 ليكون ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط .

كما أنه جار إنشاء البنية التحتية للموانئ الجديدة والتي تضم ميناء أبو قير شرق الإسكندرية، والعريش بشمال سيناء، وجرجوب بمطروح، بالإضافة إلى رأس بناس البحر الأحمر.

تنفيذ ميناءين للصيد في أبو رماد وشلاتين

كما أنه جار إنشاء ميناءي صيد بأبو رماد بنسبة 95%، وشلاتين بنسبة تنفيذ بلغت 73% ، في حين بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات البحرية نحو 55% .

وبالنسبة لإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية المصرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، فقد قام فريق عمل من قطاع النقل البحري بالمرور على الهيئات التابعة تنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وذلك بالمرور ميدانيا على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئات التابعة لوزارة النقل لمتابعة تطويرها ومعدلات التنفيذ، حيث تم تنفيذ المشروعات المخططة بالكامل ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للمستهدف السنوي عن العام المالي المنتهي 2020 – 2021 وجار استكمال باقي المشروعات الاستثمارية.

أهم المشروعات الاستثمارية المنفذة بالموانئ المصرية

وتتركز تلك المشروعات ” حسب التقرير ” في قيام هيئة ميناء الإسكندرية بتكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة بعمق 16 مترا وهو ما ساعد على استقبال سفن للحاويات بغاطس 15.5 متر بحمولة تصل إلى 15 ألف حاوية مكافئة لأول مرة، كما بلغت نسبة تنفيذ المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 ( تحيا مصر ) 91% ، كما بلغت نسبة تنفيذ الرصيف 85/3 محطة تداول الأخشاب ، لقرابة 95%.

كما قامت هيئة ميناء دمياط بإنشاء حاجز أمواج غربي بطول 3555 مترا وتطوير الحاجز الشرقي بإضافة 1565 مترا، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية بتقليل معدلات الإطماء وإنشاء محطة تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي، كما تم التعاقد على إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بطاقة تداول 3.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 أمتار مربعة، وتم تنفيذ أعمال بنسبة 6%، وكذا تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران الى 18.5 متر بهدف استقبال الأجيال الحديثة من السفن.

كما أنه جار استكمال أعمال انشاء وتطوير إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة لتحويله الى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل

وفيما يتعلق بربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، فقد قامت هيئة ميناء الإسكندرية بتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية، حيث تم رفع كفاءة واحلال 3.5 كيلو طولي لمسار السكة الحديد وشراء عربات نقل بضائع بالسكك الحديد، وزيادة نسبة القطارات الحالية لتكون من 3 – 4 قطارات يوميا بدلا من 1 – 2 قطار، وكذا تعظيم دور نقل البضائع بالنقل النهري من خلال تطوير كوبري الهاويس المالح بالنوبارية، بزيادة بارجات تحمل عدد رصتين حاويات رأسية، كما أهتمت الهيئة بتعظيم دور نقل البضائع بالنقل البري من خلال نقل الشاحنات خارج التكتلات السكنية، وذلك بانشاء كوبري الدخيلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وإنشاء وصلة حرة لربط الميناء بالطريق الدولي الساحلي بمنطقة 54.