قطاع النقل البحري يستعد للانضمام إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

كشف اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية، أن القطاع استضاف خلال الايام الاخيرة اجتماع تنسيقي بين كل من فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، ومسؤلى خدمة المواطنين بوزارة النقل و ذلك للتنسيق والتفعيل الإلكتروني لانضمام قطاع النقل البحري إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي تهدف إلى تلقي وسرعة حل شكاوى المواطنين، لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة .

وأشار قطاع النقل البحري إلى أنَّه خلال الاجتماع تمّ استعراض دورة عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وميثاق شرف المنظومة نحو سرية التعامل مع شكاوي المواطنين وأهمية ذلك، ومصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن للمنظومة 16528، وموقعها على الإنترنت www.shakwa.eg، وتطبيق «في خدمتك» الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، وطرق إدارة الشكوى ومتابعتها والرد عليها، إضافة إلى شرح دور منظومة الشكاوى الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم للجهات المعنية والمسئولين للعمل على حلها وإزالة أسبابها.

تدريب فرق العمل التابعة لقطاع النقل البحري و هيئات المواني المصرية و هيئة السلامة البحرية ، أنَّه تمّ الاتفاق على تدريب فرق العمل من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إضافة إلى إمداد منظومة الشكاوى بدور قطاع النقل البحري و هيئات الموانئ في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات و لرفع الوعي بها، وكذلك ربط جميع الهئيات التابعة إلكترونيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حتى يتسنى توجيه موضوعات الشكاوى المختصة إليها، لسرعة العمل على حلها وتحقيق أعلى نسب من رضاء المنتفعين.

، أنَّ الاجتماع اليوم يأتي في إطار الجهود المبذولة نحو توفير أفضل الخدمات وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والتنسيق مع جميع قنوات التواصل المباشر معهم لرصد شكواهم والعمل الفوري على الاستجابة لاستغاثاتهم، وحل كل الصعوبات التي تواجههم، لافتة إلى أنَّ منظومة عمل الشكاوى الحكومية الموحدة تعد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ورصد مشاكله وقياس مدى رضائه عن الخدمات المقدمة إليه.

منظومة الشكاوى الموحدة، واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة وتعزيز جسور الثقة بينهم، من خلال تلقي شكاوى المواطنين بجميع الجهات المعنية وربطها إلكترونيًا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعمل على تلبية احتياجات وشكاوى المواطنين في صورة سياسات وبرامج حكومية قابلة للتنفيذ، وبذل كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضاء المواطنين.

جدير بالذكر، أنَّه شارك بالاجتماع من جانب قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء،،العميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية،العميد / وائل العطار مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوي الحكوميه بمجلس الوزراء كما شارك السيد المحاسب عبد الله عبد السلام الديب : مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة النقل – استاذ محمد منير مسؤل متابعه – الأستاذة شيماء مسؤول متابعه – الأستاذة ريهام سمير مسؤل متابعة ( وفد وزارة النقل المصرية) الاجتماع من وزارة النقل.