قطاع النقل البحري يدرس مع غرف الملاحة معوقات تجارة الترانزيت في الموانئ المصرية

يدرس قطاع النقل البحري بالتنسيق مع غرف الملاحة المصرية سبل تنمية تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر , ودراسة المشاكل والمعوقات التى تحد من نموها.

وطالب القطاع الغرف بموافاتها بمتوسط مدة بقاء الحاوية الترانزيت المباشر “المملوءة والفارغة، بمحطات الحاويات وفقا للعمليات التشغيلية للخطوط الملاحية المختلفة وكذا الضمانات الواجب تقديمها فى حالات بضائع الترانزيت غير المباشر ومدى إمكانية تقديم الخطوط الملاحية العالمية تعهدا لوزارة المالية كضمان لنقل حاويات الترانزيت التى تمتلكها, وذلك وفقا لخطاب صادر عن قطاع النقل البحري حصلت المال على نسخه منه .

وكانت مصلحة الجمارك نفت وجود اختلاف بين الموانئ من حيث الإجراءات ومن حيث السلطة التقديرية لمأمور الجمرك مؤكدة أن الإجراءات الجمركية موحدة لكافة الإدارات الجمركية والمواقع التنفيذية في الموانئ المصرية وتتم على منظومة نافذة

وجاء ذلك الإجراء ردا على مطلب القطاع بتوحيد الإجراءات الجمركية بجميع الموانى المصريه فيما يخص تجارة الترانزيت وطالبت القطاع بتحديد الموانئ التى يتم فيها القيام بإجراءات جمركية مختلفة عن باقى الموانئ.

وفى سياق متصل طالبت مصلحة الجمارك قطاع النقل البحري بحث التوكيلات الملاحية بالالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من وزير المالية بشأن السماح بنقل الشحنات المستوردة من الموانئ إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة لتخفيف العبء على المستوردين .

فيما كشف القطاع عن صعوبة موافقة التوكيلات الملاحية على نقل الشحنات باسم المستورد باعتبار أن تلك الشحنات بعهدة التوكيلات الملاحية

وكان الوكلاء الملاحيون أجابوا عن سبب عزوف الخطوط الملاحية عن تداول تجارة الترانزيت وذلك عبر استطلاع رأي أرسلته غرفة ملاحة الاسكندرية لأعضاء جمعيتها العمومية للوقوف على أسباب تراجع تجارة الترانزيت العام الماضي.

وفى فبراير الماضي أرسلت مصلحة الجمارك خطابا لرؤساء غرف الملاحة تساءلت فيه عن أسباب عزوف الخطوط الملاحيه عن العمل بنظام الترانزيت خاصه الترانزيت المباشر فى الموانئ المصرية.

وطالبت بضرورة التنسيق بين الغرف الملاحية والتوكيلات لموافاتها بالمعوقات التى تواجه نشاط الترانزيت

فى سياق متصل كشف مصدر مطلع للمال أن الموانىء المصريه تستعد حاليا لإقرار مجموعه من القرارات المحفزه لجذب تجارة الترانزيت أسوه بموانى شرق بورسعيد ودمياط.

وقامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مؤخرا بإقرار اتفاقية حوافز مع شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد للحفاظ على معدلات تداول الترانزيت وإمكانية زيادتها.

كما وقع اللواء طارق شاهين رئيس شركة بورسعيد لتداول الحاويات اتفاقيات مع أبرز الخطوط الملاحيه المتعامله مع محطة حاويات ميناء غرب بورسعيد تقضى بمنح مجموعة حوافز تشجيعية لزيادة نصيب المحطة من الترانزيت.

فيما يستمر ميناء دمياط فى تطبيق التخفيضات الممنوحة للخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة ليحتل المرتبة الثانيه بعد ميناء شرق بورسعيد استقبالا لتجارة الترانزيت