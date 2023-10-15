قطاع الموارد الأسياسية يستمر في صدارة تعاملات السوق بقيمة 616.96 مليون جنيه

استمر قطاع الموارد الأساسية في تصدره لتداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الاحد بعدما سجل تعاملات بقيمة 616.96 مليون جنيه بعد التعامل على 29.57 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 19.21 ألف عملية.

وفي المركز الثاني، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداولات 431.04 مليون جنيه بعد التعامل على 122.08 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 10.46 ألف عملية.

وفي الثالث، سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولات بقيمة 294.6 مليون جنيه بعد التعامل على 56.04 مليون ورقة مالية.

وفي الرابع، حل قطاع العقارات بقيمة 277.2 مليون جنيه بعد التعامل على 116.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 13.3 ألف عملية.

وفي الخامس، حصد قطاع البنوك تداولات بقيمة 167.5 مليون جنيه بعد التعامل على 4.3 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 3588 عملية.

يذكر أن البورصة المصرية سجلت تداولات بقيمة 2.56 مليار جنيه على الأسهم المقدية غير شاملة الصفقات بنهاية جلسة اليوم.