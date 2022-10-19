قطاع الموارد الأساسية يُهيمن على 20% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاع الموارد الأساسية على 20% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأربعاء ليحتل الصدارة بقيمة 255.8 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط شبه جماعي، وسط توجه بيعي للمتعاملين العرب والمصريين.

وتراجع أداء المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.07% ووصل 10156 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.37% عند 2206.7 نقطة، كما تراجع أداء المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 0,36% مسجلاً 3154 نقطة، فيما صعد “egx50” بـ 0.09% عند 1941 نقطة .

وجرى التداول على 196 سهم، بقيمة 1.2 مليار جنيه، هيمنت الحركة الصاعدة على نحو 50 ورقة مالية، وتراجع أداء 91 آخرين وظل 55 على استقرار سعر دون أي تغيرات .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي بلغ 132.7 و 23.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملين الأجانب للبيع بقيمة 156 مليون جنيه.