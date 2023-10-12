قطاع الموارد الأساسية يواصل تصدره لتداولات البورصة مع ختام الأسبوع (جراف)

تصدر قطاع الموارد الأساسية تداولات مع ختام الجلسة الأخيرة من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2023 بعدما استحوذ على ما يقارب 20% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وسجلت البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الخميس تراجعًا في إجمالي تداولات بنحو 53.7% إلى 12.5 مليار جنيه مقارنة بـ 27 مليار جنيه أمس الأربعاء.

واستحوذت الأسهم على نحو 24.9% من إجمالي قيمة التداولات؛ إذ سجلت تعاملات بقيمة 1.96 مليار جنيه غير شاملة الصفقات.

قطاع الموارد الأساسية في الصدارة بـ 388.33 مليون جنيه

تصدر قطاع الموارد الأساسية التداولات بـ 388.3 مليون جنيه شاملة الصفقات بحجم 22.98 مليون ورقة من خلال 12.6 ألف عملية

وحل قطاع العقارات في المركز الثاني بـ 368.4 مليون جنيه بعد التعامل على 166.7 ورقة مالية.

وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بـ 256.99 مليون جنيه بعد التعامل على 82.65 مليون ورقة مالية.

وحصد قطاع الأغذية والمشروبات المركز الرابع بقيمة 168.08 مليون جنيه بعد التعامل على 27.59 مليون ورقة مالية

وفي الخامس، سجل قطاع البنوك بـ 155.3 مليون جنيه من خلال التعامل على 5.35 مليون ورقة مالية.