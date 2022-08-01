قطاع الموارد الأساسية يهيمن على 22% من تداولات البورصة اليوم

هيمن قطاع الموارد الأساسية على حوالي 22% من قيم تداولات البورصة المصرية المحققة على الأسهم بجلسة اليوم الاثنين- ثاني جلسات الأسبوع الحالي- ليأتي القطاع في الصدارة بقيمة 244 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط بجلسة اليوم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، اتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الموارد الأساسية يضم بعض الشركات التي تعمل بالمجال الاستهلاكي؛ مثل شركة باكين للبويات، والبدر للبلاستيك وبعض شركات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد أيضًا.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 9423 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.66%، ليسجل 1837 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.29% مسجلًا 2699 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 23 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 96، وبقي 68 دون تغير.





