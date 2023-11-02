قطاع الموارد الأساسية يقود تعاملات السوق بـ 789.56 مليون جنيه

قاد قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الأربعاء بقيمة تعاملات بلغت 789.56 مليون جنيه شاملة الصفقات.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مع نهاية الجلسة 3.56 مليار جنيه بعد التعامل على 795.97 مليون جنيه من خلال تنفيذ 111 ألف عملية.

قطاع الموارد الأساسية يتصدر بـ 789.56 مليون جنيه

وسجلت تداولات قطاع الموارد الأساسية تعاملاتها البالغة 789.56 مليون جنيه من خلال تنفيذ 55.4 مليون ورقة مالية عن طريق تنفيذ 30.6 ألف عملية.

وحصد قطاع العقارات المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 688.97 مليون جنيه بعد التعامل على 248.06 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 21.2 ألف عملية.

وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في الترتيب الثالث بقيمة تداولات 639.9 مليون جنيه من خلال التعامل على 169.89 مليون ورقة مالية بعد تنفيذ 10.19 ألف عملية.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 502.67 مليون جنيه من خلال تنفيذ 9.6 مليون ورقة مالية.

وفي المرتبة الخامسة، سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولات بقيمة 276.45 مليون جنيه بعد التعامل على 49.18 مليون ورقة مالية.