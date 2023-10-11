قطاع الموارد الأساسية يعتلي تعاملات البورصة الثلاثاء بـ 461.4 مليون جنيه

اعتلى قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية مع ختام تداولات اليوم الثلاثاء بعدما سجل تداولات بـ 461.4 مليون جنيه شاملة الصفقات.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصيرة اليوم تعاملات بـ 2.08 مليار جنيه من خلال التعامل على 608.8 مليون ورقة مالية بعد التعامل على 74.9 ألف عملية.

الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بعد الموارد الأساسية

وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بقيمة 313.4 مليون جنيه بعد التعامل على 126.8 مليون ورقة.

وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بـ 307.7 مليون جنيه بعد التعامل على 5.88 مليون ورقة مالية.

وحصل قطاع العقارات على المركز الرابع بـ 286.99 مليون جنيه بعد التعامل على 171.6 مليون ورقة مالية.

وجاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الخامس بـ 140.5 مليون جنيه من خلال التعامل على 38.3 مليون ورقة مالية.

صافي تعاملات العرب والأجانب في القطاعات اليوم

شهدت البورصة المصرية مع ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء صافي شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب بقيمة إجمالية 19.5 مليون جنيه.

وسجلت 6 قطاعات في البورصة المصرية صافي بيع من العرب والأجانب تصدرها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 35.64 مليون جنيه.

وسجل قطاع العقارات صافي بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب بـ 14.6 مليون جنيه والأغذية والمشروبات بـ 5.6 مليون جنيه.

وشهد الخدمات التعليمية صافي بيع بـ 2.3 مليار جنيه والنقل والشحن بـ 497 ألف جنيه والبنوك بـ 212.5 ألف جنيه.

على صعيد آخر سجل 11 قطاعًا صافي شراء تضمنت الموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات الصناعية والسيارات والرعاية الصحية والأدوية والمقاولات والإنشاءات الهندسية والسياحة والترفيه ومواد البناء والتجارة والمنسوجات والطاقة والمرافق.