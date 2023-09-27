قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء مهيمنًا على 27%

بقيمة 585 مليون جنيه

قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء مهيمنًا على 27%
أسماء السيد

أسماء السيد

10:39 م, الأربعاء, 27 سبتمبر 23

تصدر قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأربعاء مهيمنًا حوالي 27% من الإجمالي بقيمة 585 مليون جنيه .

وأظهرت بيانات مركز معلومات البورصة المصرية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أحتل المركز الثاني بنسبة 14% وبقيمة 300.5 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 27-9-2023، آخر جلسات الأسبوع الحالي، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 37 سهما، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.

أسماء السيد

أسماء السيد

10:39 م, الأربعاء, 27 سبتمبر 23