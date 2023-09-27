قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء مهيمنًا على 27%

تصدر قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الأربعاء مهيمنًا حوالي 27% من الإجمالي بقيمة 585 مليون جنيه .

وأظهرت بيانات مركز معلومات البورصة المصرية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، أحتل المركز الثاني بنسبة 14% وبقيمة 300.5 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 27-9-2023، آخر جلسات الأسبوع الحالي، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 37 سهما، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.