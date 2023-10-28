قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة بـ 5.49 مليار جنيه

تصدر قطاع الموارد الأساسية تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بـ 5.49 مليار جنيه شاملة الصفقات.

وسجلت تداولات البورصة المصرية بنهاية الأسبوع الماضي 22.35 مليون جنيه بعد التعامل على أكثر من 5 مليارات ورقة مالية من خلال تنفيذ 662.7 ألف عملية.

قطاع الموارد الأساسية يستحوذ على 24.7% من تداولات السوق

حصد قطاع الموارد الأساسية 24.7% من إجمالي تداولات الأسهم المقيدة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية غير شاملة الصفقات، فيما سجلت تداولات بقيمة 5.49 مليار جنيه تتضمن الصفقات بعد التعامل على 182.99 مليون جنيه من خلال تنفيذ 148.27 ألف عملية.

وحل قطاع العقارات في المرتبة الثانية بـ3.89 مليار جنيه بعد التعامل على 1.38 مليار جنيه من خلال 108.59 ألف عملية.

وحصل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 2.96 مليار جنيه بعد التعامل على 960.68 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 58.44 ألف عملية.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 2.35 مليار جنيه بعد التعامل على 49.49 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 27.86 ألف عملية.

وخامسا سجل قطاع الأغذية والمشروبات 1.43 مليار جنيه بعد التعامل على 435.08 مليون ورقة من خلال 68.02 ألف عملية.

1.114 تريليون جنيه القيمة السوقية لـ 5 قطاعات في البورصة

سجلت القيمة السوقية الإجمالي لأعلى 5 قطاعات من حيث التداولات خلال الأسبوع الماضي 1.114 تريليون جنيه تصدرها الموارد الأساسية.

وبلغت القيمة السوقية لقطاع الموارد الأساسية بنهاية الأسبوع الماضي 393.157 مليار جنيه.

وسجلت القيمة السوقية لقطاع العقارات 136.56 مليار جنيه وللخدمات المالية غير المصرفية 116.88 مليار جنيه، وللبنوك 347.69 مليار جنيه والأغذية والمشروبات 120.62 مليار جنيه.