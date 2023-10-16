قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة بقيمة 1.15 مليار جنيه (جراف)

يستمر قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية في تصدُّره قائمة القطاعات، خلال جلسة اليوم الاثنين، بقيمة تداولات 1.15 مليار جنيه شاملة الصفقات، بعد التعامل على 45.8 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 27.2 ألف عملية.

الخدمات المالية غير المصرفية في الوصافة بعد قطاع الموراد الأساسية

وحصدت الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية، بعد قطاع الموارد الأساسية من حيث التداولات بقيمة 643.9 مليون جنيه، بعد التعامل على 207.8 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 14.3 ألف عملية.

وجاء قطاع البنوك في المركز الثالث بقيمة تداولات 632.12 مليون جنيه، بعد التعامل على 12.54 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 5.27 ألف عملية.

وفي المركز الرابع، سجل قطاع العقارات 311.24 مليون جنيه، من خلال التعامل على 131.8 مليون ورقة مالية بعد تنفيذ 12.3 ألف عملية.

وفي الخامس، حلّ قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بقيمة 262.73 مليون جنيه، بعد التعامل على 67.4 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت أعلى نقطة على الإطلاق، خلال جلسة اليوم الاثنين، بعدما ارتفعت إلى 1.445 تريليون جنيه.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” ارتفاعًا بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، وهو أعلى إغلاق له في تاريخه.