قطاع الموارد الأساسية يتصدر تداولات البورصة في سبتمبر (جراف)

تصدّر قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية بنهاية شهر سبتمبر 2023، بقيمة 14.6 مليار جنيه بما يمثل 27.7% من إجمالي التداولات شاملة الصفقات، بعد التعامل على 464.3 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 201.8 ألف عملية.

وحلّ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية على صعيد تداولات البورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر بقيمة 7.5 مليار جنيه، بعد التعامل على 2.8 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 193.2 ألف عملية.

وحصد المركز الثالث بقيمة 7.2 مليار جنيه، بعد التعامل على 151.7 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 56.9 ألف عملية.

أما في المرتبة الرابعة فجاء قطاع العقارات بقيمة 6.99 مليار جنيه، يليه في السابعة الأغذية والمشروبات والتبغ بـ3.6 مليار جنيه.

وشهد إجمالي قيمة التداول في البورصة صعودًا إلى 164.5 مليار جنيه في سبتمبر 2023، مقارنة بـ72 مليارًا في أغسطس الماضي؛ إذ استحوذت الأسهم على 34.39% من إجمالي التعاملات داخل المقصورة.

قطاع البنوك يترأس القيمة السوقية في البورصة المصرية

ترأس قطاع البنوك القيمة السوقية للبورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر، بنسبة 24.05% من إجمالي رأس المال، يليه الموارد الأساسية بـ21.75%، ثم الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بـ8.35%، والأغذية والمشروبات والتبغ بمعدل 7.85%.

وسجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية، خلال شهر سبتمبر، ارتفاعًا بنسبة 7.6% إلى 1.37 تريليون جنيه؛ إذ مثلت أسهم “EGX30” النسبة الأعلى البالغة 66.6%.

تداولات المستثمرين في 5 قطاعات

وسجل المستثمرون المصريون 86.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 6.1% بعدما سجلوا صافي شراء بقيمة 207.7 مليون جنيه، والعرب على 7.7% بعد استبعاد الصفقات؛ إذ اتجهوا للشراء بصافي 207.7 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في قطاع الموارد الأساسية صافي بيع بقيمة 35.7 مليون جنيه، وفي البنوك بـ1.006 مليار جنيه، وفي العقارات بـ10.6 مليون جنيه، وفي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ101.5 مليون جنيه، فيما اتجهوا للشراء في الأغذية والمشروبات والتبغ بـ260.5 مليون جنيه.

وشهدت تداولات المستثمرين العرب في قطاع الموارد الأساسية صافي شراء بـ12.9 مليون جنيه، وفي العقارات بـ77.1 مليون جنيه، وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ44.7 مليون جنيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بـ32.5 مليون جنيه، فيما اتجهوا للبيع بـ104.9 مليون جنيه في البنوك.

واتجه المستثمرون الأجانب للشراء في قطاع الالموارد الأساسية بصافي قيمة 22.7 مليون جنيه، وفي البنوك بـ1.11 مليار جنيه، وفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ56.8 مليون جنيه،

فيما سجلوا صافي بيع في العقارات، بالإضافة المشروبات والأغذية والتبغ بقيمتي 66.4 مليون جنيه و293 مليون جنيه على الترتيب.