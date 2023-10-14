قطاع الموارد الأساسية في البورصة يختتم الأسبوع متصدرًا بقيمة 1.79 مليار جنيه (جراف)

اختتم قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي متصدراً بقيمة 1.79 مليار جنيه بدون الصفقات.

وسجل إجمالي تداولات الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 9.7 مليار جنيه غير شاملة الصفقات بعد التعامل على 2.87 مليار جنيه من خلال تنفيذ 363.5 ألف عملية.

قطاع الموارد الأساسية يتقدم بحصة 18.7%

تقدم قطاع الموارد الأساسية الأسهم المقيدة في مع ختام تداولات الأسبوع الماضي بحصة 18.7% بعدما حصد نحو 1.79 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 111.7 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 60.6 ألف عملية.

وحصد قطاع البنوك المركز الثاني بقيمة 1.74 مليار جنيه بعد التعامل على 35.5 مليون ورقة مالية بتنفيذ 14 ألف عملية.

وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث بقيمة 1.58 مليار جنيه بعد التعامل على 559.86 مليون ورقة مالية

وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع بقيمة 1.32 مليار جنيه بعد التعامل على 618.15 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 53.2 ألف عملية.

وفي المركز الخامس، جاء قطاع الأغذيةو المشروات والتبغ بقيمة 667.2 مليون جنيه بعد التعامل على 165.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 43.09 ألف عملية.

القيمة السوقية لقطاع البنوك تتقدم بـ 329.22 مليار جنيه

تقدمت البنوك قطاعات البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 329.22 مليار جنيه.

وحصدت الموارد الأساسية المرتبة الثانية بقيمة 282.8 مليار جنيه ،تليها الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 109.9 مليار جنيه.

وفي المركزين الرابع والخامس، سجل كل من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية 107.01 و 105.67 مليار جنيه على الترتيب.

وحل العقارات بـالمركز السادس بقيمة 101.89 مليار جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية لبقية القطاعات أقل من 100 مليار جنيه.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بختام الأسبوع الماضي نحو 1.35 تريليون جنيه غير شاملة الصفقات.