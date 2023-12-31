قطاع المواد الأساسية يتصدر تداولات البورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع الموارد الأساسية تداولات البورصة المصرية بختام جلسات الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على تعاملات بقيمة 3.225 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 147.59 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 99.8 ألف عملية.

وحصد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المرتبة الثانية بقيمة تداولات 3.07 مليار جنيه بعد التعامل على 1.23 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 56.9 ألف عملية.

وحل قطاع اخدمات المالية غير المصرفية في الثالثة بقية تداولات 2.57 مليار جنيه بعد التعامل على 2.57 مليار جنيه من خلال تنفيذ 884.8 مليون ورقة مالية عن طريق 64.5 ألف عملية.

وسجل قطاع البنوك في المركز الرابع تداولات بقيمة 2.46 مليار جنيه بعد التعامل على 46.45 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 24.11 ألف عملية.

وفي المرتبة الخامسة، جاء قطاع العقارات بقيمة تداولات 2.38 مليار جنيه بعد التعامل على 1.19 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 90 ألف عملية.

وكانت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية سجلت خلال الأسبوع الماضي تداولات بقيمة 18.2 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل من خلال 5.97 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 543.111 ألف عملية.