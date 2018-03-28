قطاع المقاولات يواجه تحديا جديدا مع ارتفاع أسعار الخامات

■ شمس الدين يوسف: الشركات ستواجه مشكلة فى التدفقات النقدية ■ على مصطفى: الزيادات ستؤثر على مدد تنفيذ المشروعات القوميةمحمود زكى:يواجه قطاع المقاولات تحديا جديدا نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار خامات مواد البناء الفترة الماضية، خاصة الحديد والأسمنت، ما يؤدى إلى زيادة جديدة فى أسعار المشروعا



■ شمس الدين يوسف: الشركات ستواجه مشكلة فى التدفقات النقدية

■ على مصطفى: الزيادات ستؤثر على مدد تنفيذ المشروعات القومية

محمود زكى:

يواجه قطاع المقاولات تحديا جديدا نتيجة الزيادة الكبيرة فى أسعار خامات مواد البناء الفترة الماضية، خاصة الحديد والأسمنت، ما يؤدى إلى زيادة جديدة فى أسعار المشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها.

ويتخوف خبراء القطاع من حدوث زيادة فى أسعار المحروقات خلال العام الحالى، وهو ما يزيد التحديات على قطاع التشييد والبناء، خاصة أن الشركات تحملت جزءا كبيرا من زيادة المحروقات فى يونيو الماضى.

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، ورئيس مجلس إدارة شركة الشمس للمقاولات، إن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة الحديد والأسمنت، إذ إن نسبة الحديد فى إنشاء الوحدات تمثل حوالى %15 وهو ما يعنى زيادة فى أسعار الوحدة تصل إلى %2.5، وكذلك أسعار الأسمنت التى شهدت ارتفاعًا غير مسبوق وصلت إلى %30 خلال شهر ونصف بحد أقصى.

وأضاف يوسف أن الارتفاع فى الأسعار أثر بالسلب على السيولة النقدية لدى شركات المقاولات؛ لأنه يتم صرف فروق الأسعار بعد فترة تصل إلى 3 شهور، إضافة إلى أن تلك الفروق التى يتم احتسابها غير معبرة عن الزيادة الحقيقية فى الأسعار، والذى يصدر من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويعتمد الجهاز فى احتسابه للأسعار على سعر البيع تسليم أرض المصنع.

وأشار إلى أنه يتم شراء طن الحديد مثلا على متوسط سعر 13400 جنيه، وفى حالة طلب فاتورة من التجار والموزعين للحديد يكون ردهم أن السعر الذى يحسب فى الفاتورة على 12800 جنيه أى بفارق 600 جنيه فى الطن الواحد، ولهذا لا يمكن الحصول على الفرق الحقيقى فى بند واحد من بنود المشروع وهو الحديد.

وأوضح أن هناك مشكلتين تواجه المقاول فى صرف التعويضات، تتمثل المشكلة الأولى فى صرف فروق الأسعار وهو تأخر صرفها من جانب الجهات والتى تصل إلى حوالى 3 شهور أو أكثر، وهو ما يعنى أن هناك عجزا سيحدث فى السيولة المالية لدى تلك الشركات، أما المشكلة الثانية أن الشركات تحصل على %70 من فروق الأسعار المحتسبة لها على حد أقصى، وذلك مع دفع الشركة الدمغات وتأمينات اجتماعية وضريبة قيمة مضافة والتى تصل فى المجمل إلى %10 من تكلفة المشروع، حيث يعمل ذلك على زيادة سعر المشروع على المقاول.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الزيادة فى الأسعار تزيد العبء على شركات المقاولات، وهو ما يجعلها تطلب مد فترة تنفيذ المشروعات الخاصة بها، ما يعنى التأثير العام على البرامج والمشروعات القومية التى تستهدف الدولة تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وشهدت أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة فى الأسعار، فقد سجل الحديد زيادة فى الطن الواحد ما يقارب 400 جنيه، وتتراوح الأسعار حاليًا بين 12900 جنيه إلى 13500 جنيه للمستهلك، بينما شهد الأسمنت أيضًا زيادة فى الأسعار بنسبة تصل إلى %25، ويتراوح بيع الطن بين 1150 و1250 جنيها.

وقال المهندس على مصطفى، نائب رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى، إن القطاع سيشهد زيادة فى تكلفة المشروعات بعد زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تخوفا أيضًا من وجود زيادة جديدة فى أسعار المحروقات، وهو ما يزيد العبء على شركات المقاولات، وسيقع التأثير الأكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف مصطفى أن القطاع تحمل جزءا كبيرا من القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتى لم يعوض عنها تعويضًا حقيقيًا، ولعل أقرب الأمثلة زيادة أسعار الوقود فى شهر يونيو الماضى، والذى لم يعوض عنها شركات المقاولات وتحملت جزءا كبيرا منها.

وأوضح أن أسعار البيليت لخام الحديد وصلت فى عام 2008 إلى 800 دولار ورفع وقتها طن الحديد إلى 10 آلاف جنيه فى حين كان سعره 4000 جنيه، ولكن سرعان ما تراجعت تلك الأسعار بعد انخفاض أسعار الخام، مشيرًا إلى أن البيليت حاليًا يشهد ارتفاعًا، وهناك منحنى صعود له، ومن المتوقع أن تشهد زيادة فى الأسعار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه فى حالة وصول البيلت إلى 800 دولار فإن طن الحديد سيتجاوز 20 ألف جنيه، وهو ما يعتبر كارثة على القطاع بالكامل.

وقال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن زيادة أسعار مواد البناء ستؤثر بالسلب على المشروعات التى ينفذها القطاع، ومن المتوقع أن تشهد تلك المشروعات زيادة فى التكلفة والتى ستؤثر بالسلب على الشركات بالكامل.

وأوضح عبد اللاه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى أكثر الفئات التى ستتضرر من تلك الارتفاعات، خاصة فى تدبير التدفقات المالية الجديدة الناتجة عن الزيادة لحين صرف فروق الأسعار والتى عادة ما تتأخر إلى أكثر من 4 شهور.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من المشروعات القومية، ومن ثم فإن حدوث أى تغيرات أو زيادات مفاجئة فى أسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة.

وأضاف عضو الاتحاد أن القطاع يواجه تحديات يجب التعامل معها لحل جميع المشكلات التى تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاء، إضافة إلى أهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الإسناد.

