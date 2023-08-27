قطاع «المالية غير المصرفية» يقود قافلة تداولات البورصة بقيمة 2.6 مليار جنيه

تصدرت «الخدمات المالية غير المصرفية» تداولات القطاعات في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية 2.6 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 852.2 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 60802 عملية.

وحلّ قطاع العقارات في المرتبة الثانية بقيمة 2.4 مليار جنيه، والبنوك في الثالثة بـ 1.7 مليار، يليه الموارد الأساسية في الرابعة بـ 983.2 مليون، ثم الأغذية والمشروبات والتبغ في الخامسة بـ816.6 مليون جنيه.

وسجلت تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية قيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 3.4 مليار ورقة مالية بعد تنفيذ 386494 عملية.