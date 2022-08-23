قطاع العقارات يُهيمن على 28% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء

هيمن قطاع العقارات على حوالي 28% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة اليوم الثلاثاء، بواقع 477 مليون جنيه، من إجمالي القيمة على كافة الأسهم المتداولة التي سجلت 1.7 مليار جنيه .

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.06% عند 10137 نقطة، وهبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.26%، ليسجل 2188 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.56% مسجلًا 3130 نقطة.

ويرى خبراء سوق المال أن السوق أمامها مستهدفات عند 10400 نقطة ثم 10800 على المدى القصير حال تمكنها من البقاء أعلى مستويات 10280.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 796 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التداولات.

كما فضل العرب البيع أيضا بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه .



