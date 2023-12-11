قطاع العقارات يواصل هيمنته على تداولات البورصة لليوم الثاني على التوالي (جراف)

يواصل قطاع العقارات هيمنته على تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة الإثنين لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الجاري.



وحصد قطاع العقارات تداولات بقيمة 734.09 مليون جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 314.08 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 23.37 ألف عملية.



وسيطر قطاع البنوك على المرتبة الثانية بقيمة تداولات 707.6 مليون جنيه بعد التعامل على 12.02 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 57.59 ألف عملية.



واقتنص قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 557.5 مليون جنيه بعد التعامل على 202.88 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 14.09 ألف عملية.



وحصل قطاع الموارد الأساسية هلى المرتبة الرابعة بقيمة تعاملات 479.78 مليون جنيه بعد التعامل على 17.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 20.57 ألف عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 400.24 مليون جنيه بعد التعامل على 142.04 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 9.6 ألف عملية.