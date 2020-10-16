قطاع العقارات يستحوذ على 27% من تداولات البورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بقيم تعاملات قدرها 1.75 مليار جنيه، مستحوذًا على 27% من التنفيذات. وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع المرافق تذيل القائمة بتداولات هزيلة للغاية…

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بقيم تعاملات قدرها 1.75 مليار جنيه، مستحوذًا على 27% من التنفيذات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع المرافق تذيل القائمة بتداولات هزيلة للغاية بلغت 5.8 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 34.2 مليون جنيه.

وفضل العرب الشراء أيضاً بقيمة 172.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، بينما لم يذكر تقرير البورصة قيمة مبيعاتهم.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين المصريين والعرب، بينما فضل الأجانب الشراء.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن مؤشر egx30 الرئيسي قد انخفض بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 11322 نقطة.

وانخفض مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.12% إلى 1983 نقطة، وegx100ewi الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54% إلى 2916 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.7%، ما يعادل 400 مليون جنيه، ليصل إلى 630.7 مليار جنيه مقابل 631.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية الأسبوع على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “Egx30” بنسبة 0.1% ليصل إلى 11322 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.56% إلى 1983 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.5% إلى 2916 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة بالبورصة، وصعد 54 سهمًا من إجمالي 191، بينما هبط 106، وبقي 31 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب، وبيعى للمصريين والأجانب.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على أداء هابط لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وشرائى للمصريين والعرب.