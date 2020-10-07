بورصة وشركات

قطاع العقارات يستحوذ على 25% من تداولات البورصة المصرية في أسبوع

بتداولات 1.2 مليار جنيه استبعاد الصفقات
منى عبدالباري 1:21 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20 1:21 ص, الخميس, 8 أكتوبر 20

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استحوذ قطاع العقارات على 25% من قيم التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، (بدون الصفقات)، بتداولات إجمالية 1.2 مليار جنيه، مع إحراز أسمهمه ارتفاعات وصلت للبعض إلى 14.8%.

بتداولات 1.2 مليار جنيه استبعاد الصفقات

ومثلت مشتريات المستثمرون الأجانب من إجمالي التعاملات على قطاع العقارات 11 مليون جنيه، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

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وحظيت اسهم القطاع بارتفاعات جيدة حيث صعد سهم مصر الجديدة بنسبة 11.4% إلى مستوى 6.6 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بـ 14.8%، مغلقة عند 3.8 جنيه، وإعمار مصر للتنمية بـ 2.8%، مغلقة عند 2.5 جنيه.

كما ارتفع سهم مصطفى 5.34%، مغلقة 6.7 جنيه، وبالم هيلز 3.33% مغلقة عند 1.48 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير بنحو 10% مغلقة عند 5 جنيهات.

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وانهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ومكاسب رأسمالية بنحو 8 مليارات جنيه، وانتهت تداولات الأسبوع اليوم الأربعاء مع اعتماد إدارة البورصة غدا الخميس اجازة رسمية احتفالات بانتصارات أكتوبر.

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بقلم منى عبدالباري

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