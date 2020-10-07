قطاع العقارات يستحوذ على 25% من تداولات البورصة المصرية في أسبوع

استحوذ قطاع العقارات على 25% من قيم التداول بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، (بدون الصفقات)، بتداولات إجمالية 1.2 مليار جنيه، مع إحراز أسمهمه ارتفاعات وصلت للبعض إلى 14.8%.

بتداولات 1.2 مليار جنيه استبعاد الصفقات

ومثلت مشتريات المستثمرون الأجانب من إجمالي التعاملات على قطاع العقارات 11 مليون جنيه، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

وحظيت اسهم القطاع بارتفاعات جيدة حيث صعد سهم مصر الجديدة بنسبة 11.4% إلى مستوى 6.6 جنيه، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بـ 14.8%، مغلقة عند 3.8 جنيه، وإعمار مصر للتنمية بـ 2.8%، مغلقة عند 2.5 جنيه.

كما ارتفع سهم مصطفى 5.34%، مغلقة 6.7 جنيه، وبالم هيلز 3.33% مغلقة عند 1.48 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير بنحو 10% مغلقة عند 5 جنيهات.

وانهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الحالي على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ومكاسب رأسمالية بنحو 8 مليارات جنيه، وانتهت تداولات الأسبوع اليوم الأربعاء مع اعتماد إدارة البورصة غدا الخميس اجازة رسمية احتفالات بانتصارات أكتوبر.