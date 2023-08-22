قطاع العقارات يتقدم تداولات البورصة بـ 539.2 مليون جنيه

تقدم قطاع العقارات تداولات السوق الرئيسية للبورصة المصرية مع ختام تداولات الثلاثاء بقيمة 539.2 مليون جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 160.3 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 15328 عملية.

وحلت الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بـ 477.98 مليون جنيه، يليها البنوك بـ 285.9 مليون جنيه ثم الموارد الأساسية بـ 239.5 مليون جنيه، وجاءت الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الخامسة بـ 210.82 مليون جنيه.

ومع ختام جلسة الثلاثاء، سجلت الأسهم المقيدة قيمة تداولات 2.6 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 776.3 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 86441 عملية.