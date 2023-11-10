قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة بقيمة 945.6 مليون جنيه

تصدر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية خلال جلسة الخميس بقيمة تداولات 945.6 مليون جنيه بعد التعامل على 227.68 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 25.16 ألف عملية.

وحصد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 746.38 مليون جنيه بعد التعامل على 216.89 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 11696 عملية.

وحل قطاع اللموراد الأساسية في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 707.5 مليون جنيه بعد التعامل على 24.38 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 22705 عملية.

وفي المرتبة الرابعة، سجل قطاع البنوك تعاملات بقيمة 531.5 مليون جنيه بعد التعامل على 12.79 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 7220 عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 374.7 مليون جنيه بعد التعامل على 294.05 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 12875 عملية.

يذكر أن الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال جلسة الخميس سجلت تداولات بقيمة 4.44 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 1.37 مليار وقة مالية من خلال تنفيذ 136085 عملية.