قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة المصرية بقيمة 984.14 مليون جنيه (جراف)

تصدر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية، مع ختام جلسة اليوم الأربعاء، بعدما استحوذ على 29 % من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة بالسوق.

وتراجع إجمالي التداول في البورصة خلال جلسة اليوم إلى 15.6 مليار جنيه، مقابل 89 مليار؛ إذ استحوذت الأسهم على 21.85% من الإجمالي.

وسجلت الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تداولات، بقيمة إجمالية 3.4 مليار جنيه بعد التعامل على 1.26 مليار سهم من خلال تنفيذ 110.9 ألف عملية.

العقارات في القمة بـ 984.14 مليون جنيه

حصد قطاع العقارات المركز الأول على صعيد التداولات خلال جلسة اليوم الأربعاء، بعدما سجل تعاملات بقيمة 984.14 مليون جنيه بعد التعامل على 327.68 مليون سهم بعد تنفيذ 23.5 ألف عملية.

وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة 519.05 مليون جنيه بعد التعامل على 225.18 مليون سهم.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة 319.76 مليون جنيه بعد التعامل على 7.2 مليون سهم.

وحصل قطاع الموارد الأساسية على تداولات بقيمة 307.2 مليون جنيه بعد التعامل على 12.49 مليون سهم.

وفي المركز الخامس، سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولا بقيمة 258.23 مليون جنيه بعد التعامل على 374.56 مليون سهم.