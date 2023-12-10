قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة اليوم بقيمة 784.49 مليون جنيه

تصدر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد بعد التعامل من خلال 501.42 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 28.79 ألف عملية.

وحصد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية بعد التعامل على 219.23 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 17.35 ألف عملية.

وحل قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 510.89 مليون جنيه بعد التعامل على 814.84 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 23 ألف عملية.

وفي المرتبة الرابعة، سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 418.84 مليون جنيه بعد التعامل على 177.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 12.77 ألف عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولات بقيمة 184.1 مليون جنيه بعد التعامل على 75.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 11.57 ألف عملية.