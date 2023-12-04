قطاع العقارات يتصدر تداولات البورصة اليوم بقيمة 1.07 مليار جنيه

تصدّر قطاع العقارات تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الاثنين، بعدما استحوذ على 22% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة. وسجلت الأسهم المقيدة بالبورصة اليوم تداولات بقيمة 4.94 مليار جنيه، بعد التعامل على 1.406 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 150.87 ألف عملية.

العقارات في المقدمة بـ1.07 مليار جنيه

وحصد قطاع العقارات مقدمة تداولات البورصة المصرية، اليوم، بقيمة 1.07 مليار جنيه، بعد التعامل على 310.09 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 28.4 ألف عملية.

وحلّ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 1.04 مليار جنيه، بعد التعامل على 322.51 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 24.12 ألف عملية.

وحصل قطاع البنوك على المرتبة الثالثة، بقيمة 622.24 مليون جنيه، بعد التعامل على 9.26 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 4.7 ألف عملية.

وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة بقيمة 548.23 مليون جنيه، بعد التعامل 251.56 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 18.95 ألف عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع الموارد الأساسية تداولات بقيمة 364.34 مليون جنيه، بعد التعامل على 22.3 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ 18.12 ألف عملية.