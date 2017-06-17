قطاع العقارات بالبورصة الأنشط في كمية التداول

المال - خاصتصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الماضي، بعد التداول على 818.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.14 مليار جنيه.واحتل المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية – باستثناء البنوك، بإحجام تداول 592 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.10 مليار جنيه، وجاء

المال – خاص

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأنشط بالبورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الماضي، بعد التداول على 818.2 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.14 مليار جنيه.

واحتل المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية – باستثناء البنوك، بإحجام تداول 592 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.10 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثالثاً عبر تداول 251.2 مليون ورقة مالية، وقيم تداول 491.2 مليون جنيه، وفقًا لتقرير صادر عن البورصة المصرية.

وقالت منى مصطفى، المحلل الفني، إن قطاع العقارات استكمل أداؤه المتذبذب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعوم بتماسك أسهم القطاع التى تعافت بشكل جيد من عمليات جني الأرباح الطفيفة مع بداية الأسبوع بشكل ينبئ بإمكانية استكمال أدائها الإيجابي خلال تداولات الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن قطاع الاتصالات شهد استقرارًا نسبيًا مائل للهبوط على مدار الأسبوع الماضي، مدعوم بالأداء التجميعي لأسهم القطاع والذي ظهر على سهم المصرية للاتصالات الذي مازال في انتظار ظهور مشتري مهتم بالسهم، مقابل محاولات حثيثة لسهم أوراسكوم للاتصالات لاختراق المقاومة، لذا ينصح بالاحتفاظ بجزء مع المتاجرة.

يذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع خلال، تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة، بينما مالت تعاملات الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع، حيث صعد مؤشر ايجي اكس 70 بنحو 1.6% ليصل إلى مستوى 620 نقطة، أما مؤشر ايجي اكس 100 فسجل ارتفاعاً بنحو 1.67 % مغلقاًً عند مستوى 1460 نقطة.