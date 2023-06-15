قطاع الطيران يدعو لتسريع وتيرة الدعم لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

كشفت شركة “GE Aerospace” عن إجراء استطلاع للرأي شمل 325 من صناع القرار في قطاع الطيران من 6 دول، من ضمنها الإمارات، تزامنا مع استعداد قطاع الطيران للمشاركة في معرض باريس للطيران الأسبوع المقبل ومعرض دبي للطيران في نوفمبر القادم.

وأظهر الاستطلاع إجماع المشاركين على تحقيق الاستدامة والاستثمار فيها، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الدعم لبلوغ هدف القطاع ككل والمتمثل بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

كما أظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة الاستطلاعات الفرنسية “إبسوس” نيابةً عن “GE Aerospace” ، أن الغالبية العظمى من الشركات قالت إنها تترجم استراتيجياتها الخاصة بالاستدامة إلى واقع ملموس، حيث يعتقد 76٪ من المشاركين أن الاستدامة قد غيرت نهج العمل في قطاع الطيران بشكل جذري، كما أن غالبية الملتزمين بتطبيق استراتيجيات الاستدامة أشاروا إلى أن استثمارات شركاتهم في الاستدامة ستنمو أو ستظل ثابتة رغم ازدياد التضخم ومخاطر الركود الاقتصادي.

واعتبر ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع (30٪) أن تحقيق هدف الاستدامة لقطاع الطيران يمثل التحدي الأكبر حالياً، متجاوزاً سلسلة التوريد (19٪) ومشكلات العمل (11٪)، مما يعكس اندفاع القطاع بقوة لتحقيق الاستدامة، وسعي شركاته ومختلف مؤسساته إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

كما أفادت الغالبية (88٪) أن شركاتهم تطبق فعلياً استراتيجيات للاستدامة، وقال معظمهم أن هذه الاستراتيجيات أثرت بشكل كبير أو معتدل على عمل شركاتهم (74٪)، واستثماراتهم (73٪)، وسياسة التوظيف الخاصة بهم (62٪).

وقال ألين باكسون، نائب الرئيس والمدير العام لاستراتيجية البرامج التجارية لدى “GE Aerospace”، تظهر نتائج الاستطلاع التزام قطاع الطيران بتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، وحاجة هذا القطاع لتلقي الدعم اللازم بسرعة ومن مختلف الجهات المعنية لبلوغ هذا الهدف.

وبالتعاون مع شركائنا في القطاع المسئولين عن تشغيل ثلاثة أرباع الرحلات الجوية في العالم، ندرك حجم المسئولية الواقعة على عاتقنا وأهميتها لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطيران بسبل أكثر استدامة وكفاءة لتلبية متطلبات عملائنا”.

وبينما قال 46٪ من المشاركين في الاستطلاع أن قطاع الطيران سيحقق هدفه في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، قال 32٪ منهم أنه لن يستطيع، وشكك 22% بإمكانية حدوث ذلك.

وبشكل وسطي، قال المشاركون في الاستطلاع إن قطاع الطيران سيحقق هدفه المنشود بحلول عام 2055 نظراً للعقبات الكبيرة المتمثلة في ارتفاع التكاليف، وضغط الميزانية، والمشكلات المرتبطة بسلسلة التوريد، وموارد الطاقة.

واختار 29٪ من المشاركين في الاستطلاع الحكومة باعتبارها المجموعة الخارجية التي تمارس أكبر قدر من الضغط لتسريع الاستدامة، حيث أظهر 61٪ تفضيلهم لنهج الحوافز ودعم السياسات على التفويضات واللوائح.

وقال المشاركون في الاستطلاع أن أهم مهمة تؤديها الحكومة لتحقيق هدف 2050 هي تعزيز الاستثمار في وقود الطائرات المستدام.

وبدأت “GE Aerospace“ اختبار وقود الطيران المستدام في عام 2007، واليوم، يمكن تشغيل جميع المحركات التي تنتجها الشركة وشركائها باستخدام خلطات وقود الطيران المستدام المعتمدة.

وتعمل الشركة وعملاؤها وشركاؤها على تطوير معدات أكثر كفاءة، حيث استثمروا ملياري دولار في عام 2022 في أنشطة بحث وتطوير تخص الطيران.

وتهدف شركة CFM الدولية، وهي شركة مشتركة بين جنرال إلكتريك”GE” ومحركات طائرات Safran بالتساوي، إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20٪ في جيل واحد مقارنة بمحركات الطائرات الحالية، وذلك من خلال برنامج الابتكار الثوري للمحركات المستدامة “سي اف ام رايز”.

وتتعاون “GE Aerospace” مع ناسا وبوينغ لتطوير مجموعة نقل حركة كهربائية هجينة من فئة ميجاواط كجزء من مشروعها Electrified Powertrain Flight Demonstration.

كما تخطط شركة CFM الدولية لتطوير محرك احتراق بالهيدروجين للاختبارات الأرضية والجوية باستخدام طائرات إيرباص.