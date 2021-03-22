قطاع الطاقة ينمو بأعمال «القابضة الكويتية» خلال 2020

قالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار أن قطاع الطاقة وتوزيع الغاز كان أحد الدعائم المهمة لنمو نتائج أعمال شركة القابضة المصرية الكويتية خلال 2020.

وترى وحدات البحوث أن الشركة تمكنت من السيطرة على التكاليف خلال العام المالى المنتهى، فضلاً عن الدعم الجديد من أنشطتها فى قطاع التأمين من خلال حصصها فى شركتى دلتا للتأمين والمهندس للتأمين.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للقابضة المصرية الكويتية ارتفاع أرباحها بشكل هامشى خلال 2020، لتسجل 116.29 مليون دولار مقابل 115.6 مليون دولار فى 2019.

وصعدت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 557.89 مليون دولار، مقارنة مع 523.94 مليون دولار خلال العام السابق.

قال هيثم عبدالمنعم مدير علاقات المستثمرين بشركة القابضة المصرية الكويتية إن الداعم الأساسى للربحية خلال 2020 جاء من نمو المبيعات بحوالى %7 فى 3 قطاعات رئيسية هى الطاقة والتأمين والأسمدة والبتروكيماويات.

وأوضح، «عبدالمنعم»، لـ«المال»، أن النمو الأكبر فى المبيعات كان فى قطاع الطاقة بحوالى %20 بدعم من شركة «نات إنيرجى» وشركة كهربا، والذى جاء بدعم الدولة وخطتها القومية بتحويل المنازل من العمل بالغاز الطبيعى بدلا من الأسطوانات.

ولفت إلى أن قطاع إنتاج الغاز الطبييعى شهد معدلات نمو كبيرة من مع حفر 3 آبار فى منطقة امتياز سيناء البحرية ومن المنتظر دخول 3 آبار جديدة خلال العام الحالى ودعم قطاع الغاز بشكل عام باستثمارات تصل إلى 70 مليون دولار.

وقال إن شركته نفذت خطة تعتمد على رفع الكفاءة الانتاجية وتعظيم هوامش ربحية قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من خلال دراسة مدى استيعاب السوق للمتغيرات والتحديات التى طرأت بسبب كورونا، ورغم تباطؤ قطاع التصدير إلا أن السوق تتسم بالمرونة بشكل عام.

واوضح أن شركة الاسكندرية للاسمدة – التابعة – لم تشهد اعمال عمرة دورية خلال 2020 وبالتالى كانت السنة التشغيلية أطول ومن ثم زادت الطاقة الانتاجية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين أثر إيجابيا على نتائج الأعمال إذ رفعت الشركة حصتها فى الدلتا للتامين إلى %61.5 والمهندس للتامين إلى نحو %24.9

برايم: استقرار تكلفة المواد الخام والكفاءة التشغيلية وراء ثبات هوامش الربحية

من جانبها، قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «برايم» إن شركة القابضة المصرية الكويتية حققت صافى ربح بلغ 116 مليون دولار فى 2020 مدفوعة بإيرادات بلغت 603 ملايين دولار.

اوضحت «برايم» أن ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة %20 كان هو الدافع الرئيسى لنمو الإيرادات من خلال المساهمة المتزايدة من شركة «كهرباء» التابعة لشركة نات إنيرجى، إلى جانب الأداء القوى لمشروع حقل امتياز شمال سيناء البحرى للغاز الطبيعى.

ولفتت إلى أن ثبات هوامش الربحية جاء كأحد نتائج استقرار تكلفة المواد الخام التى تتحملها شركة سبريا مصر، بالإضافة إلى الكفاءات التشغيلية لشركة الاسكندرية للأسمدة (اليكس فيرت).

مباشر: تعافى التصدير والأسعار يرفع إيرادات الأسمدة %4 فى الربع الاخير

وقالت وحدة أبحاث شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن الزيادة الطفيفة فى صافى أرباح الشركة فى 2020 قد جاءت بشكل رئيسى نتيجة زيادة مجمل الربح بنسبة %5 إلى 179.5 مليون دولار، مقابل 170.7 مليون دولار فى 2019، مدفوعة بزيادة الإيرادات %6.5 إلى 557.9 مليون دولار مقارنة مع 523.9 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الإيرادات الأخرى زادت بنسبة %23 إلى 44.8 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار فى العام المالى 2019.

ومن ضمن أسباب زيادة الربحية بحسب «مباشر»، انخفاض المصروفات العامة والإدارية بنسبة %11 لتصل إلى 34.1 مليون دولار مقابل 38.1 مليون دولار فى 2019، فضلا عن تسجيل معدل ضريبة بنسبة %15.8 مقابل %17.

وأشارت إلى أن زيادة صافى ربح الشركة جاءت على الرغم من تسجيل صافى مصروفات فوائد بقيمة 8 ملايين دولار مقارنة بتحقيق صافى دخل فوائد بقيمة 9.2 مليون دولار فى 2019.

أضافت: «جاءت زيادة الربحية برغم انخفاض إيرادات الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية بنسبة %81 إلى 0.6 مليون دولار مقارنة بمبلغ 3.2 مليون دولار فى العام المالى 2019».

وأوضحت «مباشر» أن إيرادات قطاع الأسمدة والبتروكيماويات سجلت انخفاضا بنسبة %5 إلى 296.4 مليون دولار وذلك نتيجة قيود التجارة العالمية التى أثرت على الصادرات فى «سبريا مصر» لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، وبالإضافة إلى أسعار اليوريا التى كانت دون المستوى الأمثل فى الإسكندرية للأسمدة.

ولفتت إلى أن ذلك جاء على الرغم من إجراءات تحسين الكفاءة التشغيلية فى الاسكندرية للأسمدة، إلى جانب استراتيجية التسعير المثلى وخفض تكاليف المواد الخام فى «سبريا مصر»، والذى نتج عنه زيادة صافى أرباح القطاع بنسبة %9 إلى 76.6 مليون دولار.

وقالت «مباشر» إن تعافى أسواق التصدير وارتفاع أسعار اليوريا فى الربع الأخير من العام أدى إلى زيادة بنسبة %4 على أساس ربع سنوى فى إيرادات هذا القطاع خلال الربع الرابع من 2020.

ولفتت إلى أن إيرادات الأسكندرية للأسمدة استقرت نسبيا، اذ انخفضت بنسبة %1 فقط لتصل إلى 193.6 مليون دولار بسبب أسعار اليوريا غير المواتية التى سادت خلال معظم العام المالى.

وأشارت إلى أن ربحية الشركة ظلت مستقرة ظلت مدعومة بالعمليات التشغيلية ذات الكفاءة التى تحققت على خلفية إصلاحات الشركة فى 2019، مع بقاء مجمل الربح وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ثابتا عند %27 و%34 على التوالى.

وقالت إن قطاع الطاقة سجل زيادة بنسبة %20 ليصل إلى 183 مليون دولار على خلفية زيادة المساهمات بشكل ملحوظ من محطة الكهرباء التابعة لشركة «نات إنرجى» فى العام المالى 2020.

وارتفع صافى أرباح القطاع بنسبة %10 إلى 67.9 مليون دولار، وانخفضت إيرادات القطاع %1 لتصل إلى 43.1 مليون دولار مع هبوط بنسبة %8 فى صافى الربح إلى 15.7 مليون دولار فى الربع الرابع من عام 2020.

وذكرت «مباشر» أن شركة «نات إنرجى» شهدت أداء أفضل وأرتفعت الايرادات بنسبة %18 إلى 127.8 مليون دولار على الرغم من أن الشركة سجلت انخفاضا بنسبة %6 فى عائدات التركيب.

وأوضحت أن ذلك قابله المساهمات المتزايدة من محطة توليد وتوزيع الكهرباء التابعة للشركة، والتى حققت زيادة بنسبة %32 فى الإيرادات لتصل إلى 10.5 مليون دولار خلال 2020.

وعلى أساس ربع سنوى، سجلت «نات إنرجى» زيادة فى الإيرادات بنسبة %3 إلى 29.7 مليون دولار وزيادة بنسبة %16 فى صافى الربح إلى 10.2 مليون دولار فى الربع الرابع من 2020.

وسجلت أعمال حقل الغاز فى شمال سيناء زيادة فى الإيرادات بنسبة %25 لتصل إلى 55.2 مليون دولار على خلفية تحسن استهلاك الغاز فى مصر.

وقالت «مباشر» إن الانشطة الاخرى للقابضة الكويتية تتضمن مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية «القطاع المتنوع»، من إنتاج الأسمنت والاتصالات والبنية التحتية إلى أنظمة التبريد والتأمين.

وتشمل أصول المجموعة فى القطاع دلتا للتأمين، والشروق للميلامين والراتنجات، جلوب تيليكوم، تشيل غاز، شركة بوابة الكويت القابضة.

وأوضحت «مباشر» أن القطاع المتنوع حقق زيادة فى الأرباح بنسبة %26 إلى 123.9 مليون دولار بسبب المساهمات المتزايدة من دلتا للتأمين، إذ سجلت حصة القابضة الكويتية من صافى دخل دلتا للتأمين زيادة قوية بنسبة %50 لتصل إلى 8.3 مليون دولار مما يعكس نموًا سريعًا فى الشركة.

وذكرت أن الدلتا للتأمين تواصل الأعمال من خلال زيادة أنشطة الاكتتاب، وتعزيز حصتها فى السوق، وتقديم منتجات جديدة تلبى احتياجات قطاعات أوسع، مثل التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات.

وعلى أساس ربع سنوى، سجل صافى الدخل العائد لشركة دلتا للتأمين 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها %46 على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2020.

وقالت «مباشر» إن صافى أرباح دلتا للتأمين زاد من 7 ملايين جنيه فى عام 2015 إلى أكثر من 225 مليون جنيه مصرى فى العام المالى 2020.

أضافت: «اتخذت القابضة الكويتية قرارا استراتيجيا لزيادة حصتها فى دلتا للتأمين إلى %61.5 بالإضافة إلى ذلك، استحوذت على حصة %9.98 فى شركة المهندس للتأمين فى يونيو 2020، تليها %14.4 إضافية فى الربع الرابع من 2020 لتصل إلى %24.99 كملكية فعلية اعتباراً من العام المالى الماضى».

يذكر أن مجلس إدارة الشركة وافق مؤخراً على تحويل عملة تداول أسهمها فى البورصة المصرية إلى الجنيه المصرى إلى جانب الدولار – وذلك للمساهمين الراغبين ومن المنتظر عرض المقترح على الجمعية العمومية قريباً لاعتماده.