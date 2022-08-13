قطاع الصحة في «البحيرة»: تنفيذ 79 مشروع بتكلفة 3 مليار و300 مليون جنيه خلال 4 سنوات (جراف)

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم الجهات الحكومية المعنية، بهدف تحقيق تطوير شامل في كافة مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة أنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد ٤ سنوات من الإنجازات بقطاع الصحة بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022 .

وتضمن الٱنفوجراف إجمالي الإستثمارات التي تم ضخها خلال تلك المدة بقيمة 3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروع عبارة عن ( 61 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة 2.1 مليار جنية و18 مشروع جاري العمل بها بتكلفة 1.2 مليار جنية ).

هذا ويؤكد اللواء المحافظ على أن قطاع الصحة يلقى دعماً ورعاية من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي تجلى ذلك واضحاً عندما قام سيادته عبر الفيديو كونفرانس بإفتتاح المعهد الطبي القومي بدمنهور بتكلفة 260 مليون جنية وهو من أكبر الصروح الطبية الجديدة بالمحافظة بالاضافة الى إنشاء مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة 800 مليون جنية ومستشفى العسكري بدمنهور بتكلفة 326 مليون جنية.