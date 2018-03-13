قطاع السيارات يترقب تطبيق مواصفات قياسية جديدة

أحمد عوض أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن ملف المواصفات القياسية للسيارات يندرج ضمن أولويات استراتيجية الوزارة خلال 2030، موضحًا أنه سيتم تطبيق مواصفات جديدة خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تقليل معدلات انبعاث العوادم واستهلاك الوقود. من جانبه قال سمير…

أحمد عوض





أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن ملف المواصفات القياسية للسيارات يندرج ضمن أولويات استراتيجية الوزارة خلال 2030، موضحًا أنه سيتم تطبيق مواصفات جديدة خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تقليل معدلات انبعاث العوادم واستهلاك الوقود.

من جانبه قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، إن الشعبة تخوض جولة من المفاوضات الحالية مع عدد من الجهات الحكومية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة؛ لبحث آلية تطبيق المواصفات والجودة على السيارات المستوردة والمجمعة محليًّا خلال الفترة المقبلة.

وأكد لـ”المال”، أن شعبة وسائل فى حالة تواصل دائم مع تلك الجهات؛ لبحث كل البنود المتعلقة بمشروع المواصفات القياسية الكاملة للسيارة قبل البدء في تنفيذها تدريجيًّا.

وكانت قد أرسلت شعبة وسائل النقل قائمة تتضمن 31 مواصفة قياسية جديدة للسيارات، موجهة لوزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الماضى؛ بهدف مراجعتها قبل إرسالها للهيئة العامة للمواصفات والجودة، والبدء في تنفيذها.

وأشار إلي أن شعبة وسائل النقل تقدمت بمشروع إدراج عدد من المواصفات القياسية الجديدة، التى تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية التي تلائم طبيعة السوق المحلية، مؤكدًا أن مشروع القانون المزمع تطبيقه سيرفع مستوى المواصفات والمعايير الفنية بالنسبة للطرازات التي يتم طرحها بالسوق، من خلال إلزام الشركات العاملة بالسوق بتقديم شهادات فنية معتمدة من جانب الشركة اﻷم.

يذكر أن قائمة المواصفات القياسية الـ10 على السيارات تشمل «المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها، وأقفال الأبواب، والإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل، وعدادات السرعة وتركيبها، والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية، ومحفز تنقية العادم المستبدل للسيارة، والإطارات الهوائية للسيارات التجارية، وتجميع بطانة الفرامل، وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات، والمقطورات، وسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا).