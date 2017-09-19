قطاع السياحة : إطلاق حملة دعاية في 26 سوقا الشهر الحالي

شكري: 50% تحسنا في أعداد السائحين خلال الـ8 أشهر الماضية و30% زيادة في مدة الإقامة دعاء محمودقال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي: إن الهيئة تعتزم إطلاق حملة للعلاقات العامة والدعاية في 26 سوقا سياحية بالأسواق الرئيسية في أوروبا والدول العربية وأسيا، وذلك

شكري: 50% تحسنا في أعداد السائحين خلال الـ8 أشهر الماضية و30% زيادة في مدة الإقامة



دعاء محمود

قال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي: إن الهيئة تعتزم إطلاق حملة للعلاقات العامة والدعاية في 26 سوقا سياحية بالأسواق الرئيسية في أوروبا والدول العربية وأسيا، وذلك خلال الفترة من شهر سبتمبر الجاري وحتى 31 أغسطس.

وأضاف شكري لـ”المال”، أن الحملات تستهدف تحسين الصورة الذهنية عن مصر وإطلاق قوافل سياحية مع عمل حملات دعائية عن طريق وسائل الإعلام والـ out door فضلاً عن تقوية الـ brand المصري واستعادة مكانته، مشدداً على أن كل سوق له خطة وتوقيتات زمنية محددة تتناسب مع طبيعته.

ولفت شكري إلي أنه تم التعاقد مع شركة للعلاقات العامة في كل دولة تستهدفها الهيئة وذلك بالتنسيق مع شركة جي دبليو تي، لتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالإضافة إلي زيادة التدفق السياحي.

وكانت شركة جي دبليو تي فازت بمناقصة حملة الدعاية لمصر في اغسطس 2015، بقيمة 22.8 مليون دولار.

وأكد شكري أن هناك تحسناً بنسبة 50% في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الـ8 أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف جلب نحو 8 ملايين سائح لمصر مع نهاية العام الجاري.

ولفت شكري إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق قفزة في الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2018 ليصل نحو 12 مليون سائح وبنسبة زيادة تصل إلى 60% مقارنة بالعام الجاري، موضحا أنه في حال عادت الرحلات الروسية لمصر فسوف ترتفع الأعداد إلى 15 مليون سائح وهو ما حققته مصر في عام الذروة 2010.

يذكر أن الحكومة الروسية أصدرت قرارا بحظر الطيران لمدينة شرم الشيخ، بعد سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت، فى سيناء أكتوبر 2015، ما تسبب فى سقوط ضحايا، وتمثل السياحة الروسية 50% من إجمالى الوفود التى تزور مصر سنويا.

ولفت شكري إلى أن هناك زيادة في مدة الإقامة التي يقضيها السائح في مصر بنسب تراوحت بين 20 إلى 30% خلال الـ8 أشهر الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.