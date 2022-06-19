قطاع الري بالبحيرة يشهد تنفيذ 338 مشروعا خلال أربع سنوات بتكلفة إجمالية 4 مليارات و836 مليون جنيه (انفوجراف)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قطاع الري من أبرز القطاعات التي حظيت بإهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي، وكأحد القطاعات الهامة، التي لها صلة مباشرة بالمواطن.

تم عمل العديد من الإنجازات بالري وتأهيل الترع بكافة قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياة الري، حيث أن تلك المشروعات الجديدة من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والتى تستهدف تطوير منظومة الري وتوصيل المياة إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع ومواجهة تلوث مياة الري.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع الري والذى شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 338 مشروع بتكلفة إجمالية 4 مليار و836 مليون جنية، منها 150 مشروع بقطاع الري بتكلفة 2 مليار و621 مليون جنية ( تم الإنتهاء من 113 مشروع بتكلفة 2 مليار و340 مليون جنية وجاري العمل بـ 37مشروع بتكلفة 281 مليون جنية ).

وأوضح الإنفوجراف أن مشروعات تأهيل الترع (المرحلة الأولى) بلغت 188 مشروع، تم الإنتهاء من 30 مشروع بتكلفة 300 مليون جنية وجاري العمل بـ 158مشروع بتكلفة إجمالية مليار و915 مليون جنية.

وشهدت المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنية تم الإنتهاء من 3634 مشروع بتكلفة 49 مليار و500 مليون جنية وجاري العمل بـ 691 مشروع بتكلفة 31 مليار جنيه.