قطاع الري بالبحيرة يشهد تنفيذ 338 مشروعا بتكلفة إجمالية 4 مليارات و836 مليون جنيه

كشفت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه خلال السنوات الثماني الماضية شهدت محافظة البحيرة طفرة وثورة في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوق خلال فترة قصيرة من الزمن، ومنها قطاع الري وتأهيل الترع؛ لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي، وكأحد القطاعات المهمة التي لها صلة مباشرة بالمواطن، وذلك من خلال تطوير منظومة الري وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع ومواجهة تلوث مياه الري.

وأضافت بلبع أن قطاع الرى بالبحيرة شهد، خلال الفترة من 2018 حتى الآن، تنفيذ 338 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 4 مليارات و836 مليون جنيه.

وتلك المشروعات، منها 150 مشروعًا بقطاع الري بتكلفة 3 مليارات و621 مليون جنيه (تم الانتهاء من 113 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و340 مليون جنيه، وجار العمل بـ37 مشروعًا بتكلفة 281 مليون جنيه).

بالإضافة إلى مشروعات تأهيل الترع (المرحلة الأولى) وهى عبارة عن: 188 مشروعًا بطول 780 كم، وتكلفة 2.7 مليار جنيه،

وتم الانتهاء من 30 ترعة بطول 462 كم بتكلفة مليار و400 مليون جنيه، وجار العمل بـ158 ترعة بطول 318 كم وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه.

ومن أهم مشروعات قطاع الري محطة صرف (الخيري- الدشودي- شريشرة- تروجي- طابية العبد ).