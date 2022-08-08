قطاع الري بالبحيرة يشهد تنفيذ 338 مشروعا خلال أربع سنوات بتكلفة 4 مليارات و836 مليون جنيه (إنفوجراف)

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن قطاع الري من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام القيادة السياسية خلال الأعوام الماضية؛ لما له من أهمية في تحقيق الأمن المائي، كأحد القطاعات الهامة التي لها صلة مباشرة بالمواطن.

حيث شهد القطاع العديد من الإنجازات بالري وتأهيل الترع بكل قرى المحافظة، وذلك لمواجهة الإهدار وتقليل الفاقد من مياه الري.

وحسب مصدر مسئول بمحافظة البحيرة، فإن الإنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع الري، والذي شهد خلال الفترة من عام 2018 حتى الآن تنفيذ 388 مشروعًا بتكلفة إجمالية 4 مليارات و836 مليون جنيه،

منها 150مشروعًا بقطاع الري بتكلفة 2 مليار و621 مليون جنيه (تم الانتهاء من 113 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و340 مليون جنيه- جار العمل بـ37 مشروعًا بتكلفة 281 مليون جنيه).

وأوضح الإنفوجراف أن مشروعات تأهيل الترع (المرحلة الأولى) بلغت 188مشروعًا بطول 780 كم بتكلفة 2.7 مليار جنيه، تم الانتهاء من تبطين 30 ترعة بطول 462 كم، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، وجار العمل بـ158 ترعة بطول 318 كم بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه.