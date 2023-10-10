قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتقدم تداولات البورصة بـ 263.13 مليون جنيه (جراف)

تقدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قطاعات البورصة المصرية مع ختام تداولات اليوم الثلاثاء بعدما سجل تعاملات بقيمة 263.13 مليون جنيه.

البنوك الثاني بعد الخدمات المالية

وحل في المركز الثاني قطاع البنوك بقيمة 194.097 مليون جنيه بعد الخدمات المالية غير المصرفية بحجم 4.1 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 2972 عملية.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث بـ 161 مليون جنيه بحجم 10.68 مليون ورقة من خلال تنفيذ 7477 عملية.

وفي المركز الرابع، جاء قطاع العقارات بقيمة 140.1 مليون جنيه وبكيمة 69.08 مليون ورقة مالية بعد التعامل على 7453 عملية.

وسجل قطاع الإنشاءات الهندسية تداولات بـ85.85 مليون جنيه بعد التعامل لعى 77.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 5147 عملية.

يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.62%، ليغلق عند مستوى 19724 نقطة.