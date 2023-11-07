قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتقدم تداولات البورصة بختام جلسة اليوم

تقدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام جلسة اليوم الثلاثاء بعدما اسنحوذ على 22.3% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة غير شاملة الصفقات.

وسجلت الأسهم المقيدة في السوق الرئيسية للبورصة المصرية تداولات بقيمة 4.36 مليار جنيه شاملة الصفقات مع ختام جلسة الثلاثاء.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر بـ 964.55 مليون جنيه

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات السوق الرئيسية بالبورصة المصرية مع ختام جلسة الثلاثاء بقيمة 964.55 مليون جنيه بعد التعامل على 266.4 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 13.5 ألف ورقة.

وحصد قطاع العقارات المرتبة الثانية بإجمالي قيمة تداولات 959.2 مليون جنيه بعد التعامل على 333.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 27.29 ألف عملية.

وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة تداولات 784.79 مليون جنيه بعد التعامل على 14.8 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 5475 عملية.

وحصل قطاع الموارد الأساسية على المرتبة الرابعة بقيمة تداولات 439.67 مليون جنيه بعد التعامل على 27.03 مليون ورقة مالية بعد تنفيذ 17007 عملية.

وفي الخامسة، جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 259.9 مليون جنيه بعد التعامل على 246.4 مليون ورقة مالية من خلال تفيذ 7917 عملية.

القيمة السوقية لـ 10 قطاعات

سجلت القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 121.68 مليار جنيه، فيما شهدت العقارات 133.07 مليار جنيه والبنوك 373.39 مليار جنيه و الموارد أساسية 361.12 مليار جنيه و الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا المعلومات 122.16 مليار جنيه.

وشهدت أغذية ومشروبات وتبغ قيمة سوقية بـ 125.8 مليار جنيه والرعاية الصحية والأدوية بـ 43.26 مليار جنيه وخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بـ 73.62 مليار جنيه والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ 26.19 مليار جنيه بالإضافة إلى الطاقة والخدمات المساندة بـ 15.6 مليار جنيه.