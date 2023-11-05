قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر تداولات البورصة في أسبوع

تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية مع ختام جلسات الأسبوع الماضي بعدما استحوذ على 24.5% من إجمالي تعاملات الأسهم.

وسجل إجمالي التداول بالبورصة الأسبوع الماضي 172.6 مليار جنيه بعد التعامل على 5.26 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 624 ألف عملية؛ إذ استحوذت الأسهم على 12.18% من إجمالي التعاملات.

وكانت الأسهم المقيدة سجلت تداولات خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 21.05 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 5.22 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 621 ألف عملية.

الخدمات المالية غير المصرفية في مقدمة القطاعات بـ 5.13 مليار جنيه

تقدم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي بعدما سجل تعاملات بقيمة 5.13 مليار جنيه بعد التعانمل على 1.49 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 72.86 ألف عملية.

واستحوذ قطاع الموارد الأساسية على المرتبة الثانية بقيمة 4.08 مليار جنيه بعد التعامل على 225.3 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 141.8 ألف عملية.

وحل قطاع العقارات في الثالثة بقيمة تداولات 3.93 مليار جنيه بعد التعامل على 1.23 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 116.2 ألف عملية.

وجاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة 2.13 مليار جنيه بعد التعامل على 42.9 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 19.28 ألف عملية.

حصد قطاع الأغذية والمشروبات التبغ المرتبة الخامسة بقيمة 1.47 مليار جنيه بعد التعامل على 262.59 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 60.04 ألف عملية.

وفي السادسة، جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 862.8 مليون جنيه بعد التعامل على 564.84 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 30 ألف عملية.

وفي السابعة، سجل قطاع الخدمات والمنتاج الصناعية والسيارات تداولات بقيمة 693.04 مليون جنيه بعد التعامل على 153.85 مليون جنيه من خلال تنفيذ 28.9 ألف عملية.

القيمة السوقية لـ 5 قطاعات

سجلت القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 117.6 مليار جنيه، فيما بلغت الخاصة بقطاع الموارد الأساسية 346.5 مليار جنيه.

وحصدت القيمة السوقية لقطاع العقارات 13.34 مليار جنيه وقطاع البنوك 356.4 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ 121.9 مليار جنيه.