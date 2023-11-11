قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يترأس تداولات البورصة الأسبوع الماضي بقيمة 4.67 مليار جنيه

ترأس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بعدما استحوذ على 21.8% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 214.9 مليار جنيه، مقابل 172.6 في الأسبوع السابق عليه؛ إذ استحوذت الأسهم على 9.96% من إجمالي التعاملات.

وسجلت الأسهم المقيدة في السوق الرئيسية بالبورصة تداولات بقيمة 21.5 مليار جنيه شاملة الصفقات بعد التعامل على 6.76 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 638.79 ألف عملية.

الخدمات المالية غير المصرفية في القمة بـ4.67 مليار جنيه

تصدّر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تداولات البورصة المصرية مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 4.67 مليار جنيه بعد التعامل على 1.32 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 71.05 ألف عملية.

وحصد قطاع العقارات المرتبة الثانية بقمة 4.39 مليار جنيه بعد التعامل على 1.36 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 131.48 ألف عملية.

وحلّ قطاع البنوك في المرتبة الثالثة بقيمة 3.29 مليار جنيه، بعد التعامل على 65.18 مليون ورقة مالية عن طريق تنفيذ 26.37 ألف عملية.

وفي الرابعة، جاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداولات 3.04 مليار جنيه بعد التعامل على 152.06 مليون ورقة مالية عن طريق تنفيذ 10.47 ألف عملية.

وفي الخامسة، سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات بقيمة 1.22 مليار جنيه من خلال تنفيذ 1.06 مليار ورقة مالية عن طريق 39.62 ألف عملية.